Hamilton explica batida: "Me recusei a acreditar que a corrida tinha acabado"

(Foto: Dan Istitene - Fórmula 1 / Fórmula 1 via Getty Images)





Uma cena rara marcou o GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1: o heptacampeão Lewis Hamilton errou. Ao tentar passar um retardatário na volta 31 de 63, o britânico escorregou na pista molhada de Imola e bateu no guard rail. O dano na asa dianteira poderia ter custado pontos preciosos ao piloto da Mercedes, mas uma bandeira vermelha logo na sequência deu início a uma incrível corrida de recuperação. Hamilton celebrou a segunda colocação, atrás apenas de Max Verstappen, da RBR.

- Definitivamente, não pensei que estaria no pódio quando estava enfrentando essa barreira, mas me lembro de ficar sentado a olhar para a barreira e me recusei a acreditar que a corrida tinha acabado. Eu poderia obviamente ter desligado o carro e saído, mas sou grato por não ter feito isso. Não foi o melhor dos dias, foi a primeira vez que cometi um erro em muito tempo, mas estou grato por ter conseguido trazer o carro para casa ainda - disse o piloto.

Hamilton estava na segunda posição quando cometeu a falha e caiu para o nono posto, chegando a tomar uma volta do top 6. O heptacampeão explicou o erro raro.

- Só havia uma linha seca, e acho que eu estava com muita pressa para passar por todos, passei por dentro e pude ver que a pista estava molhada. Eu estava tentando parar, mas a coisa não parava e me mandou para fora. É um pouco triste, mas estou muito grato por termos voltado e conseguir alguns pontos para a equipe foi muito importante - disse o britânico.

A bandeira vermelha permitiu que Hamilton recuperasse a volta perdida antes da relargada e reajustasse seu carro. Um a um, o piloto foi ultrapassando rivais até assumir a segunda posição, a mesma que ocupava antes da falha. Ele ainda fez a volta mais rápido do dia, o que lhe permitiu continuar na liderança da temporada, algo que nem passava pela cabeça do britânico.

- Não estava pensando sobre isso, eu estava apenas tentando superar o tipo de sentimento que é quando você comete um erro e simplesmente segue em frente e aprende com ele bem rápido. Você não tem tempo para ficar pensando nisso, então foi o que eu fiz. Volte ao espírito de corrida. Eu não sabia se conseguiríamos ultrapassar, porque novamente, fora do traçado ia estar molhado, mas ainda assim teve algumas batalhas divertidas com todos os caras. Sem dúvida, voltar ao segundo lugar e conseguir esses pontos será muito valioso ao longo da temporada. Se eu tivesse perdido 25 pontos, teria sido muito difícil me recuperar.

Globo Esporte