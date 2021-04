Inter de Milão derrota Verona no San Siro e fica a duas vitórias do título italiano

A Internazionale deu mais um passo importante para conquistar o Campeonato Italiano após 11 anos. Jogando em casa, a equipe de Milão bateu o Verona por 1 a 0 em duelo válido pela 33ª rodada da Série A. Darmian, no segundo tempo, fez o gol do triunfo nerazzurro no San Siro.

Com o resultado, a Inter, invicta há 17 jogos, chegou a 79 pontos e depende de mais duas vitórias nas últimas cinco rodadas para conseguir seu 19º Scudetto sem depender de nenhum outro resultado. O Verona, por sua vez, estacionou no meio da tabela. Confira a classificação atualizada do Campeonato Italiano.

Com força máxima e com a dupla Lu-La no ataque (Lukaku e Lautaro), a Inter começou a partida quase abrindo o placar com Lautaro Martinez num toque de cobertura. O lance não assustou o Verona, que foi para cima e criou boas chances, uma delas com o volante brasileiro Daniel Bessa, ex-Goiás.

No segundo tempo, o Verona seguiu destemido, buscando o jogo, enquanto a Inter apostava na dupla Lu-La. Mas, mesmo assim, aos 26, Antonio Conte sacou Lautaro e colocou Alexis Sánchez. No entanto, foi outra substituição que surtiu o efeito desejado. Aos 30, Darmian, que havia entrado no lugar de Perisic, recebeu lindo passe de Hakimi e fez o gol da cirúrgica vitória que manteve o tabu da Inter de nunca ter perdido para o Verona em casa na história (23 vitórias e 12 empates). De quebra, o time igualou sua melhor sequencia de vitórias em casa em todos os tempos: 13 triunfos.

Globo Esporte