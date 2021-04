Internazionale derrota Cagliari em casa e abre 11 pontos de vantagem para o Milan

O Scudetto está cada vez mais próximo da Internazionale. Jogando em casa, o time de Milão derrotou o Cagliari por 1 a 0 graças a um gol de Darmian no segundo tempo em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, a Inter chegou a 74 pontos e abriu 11 de vantagem para o vice-líder Milan. Na próxima rodada, a equipe do técnico Antonio Conte visita o Napoli. O Cagliari, que segue na antepenúltima colocação na zona de rebaixamento, recebe o Parma.

Sem Barella, suspenso, e com Lautaro e Hakimi no banco (foram poupados por Conte), a Inter começou em ritmo lento. Mas aos poucos, contando com a força de Lukaku, se impôs e pressionou o Cagliari, que contou com excelente atuação de Vicario, goleiro reserva que substituiu o titular Cragno, infectado com covid.

Na metade do segundo tempo, Conte botou Hakimi e Lautaro em campo. E a mudança surtiu efeito: Lautaro abriu espaço na defesa, e o lateral marroquino cruzou na medida para Darmian fazer o gol da vitória aos 30 minutos. Festa de Antonio Conte que chega a 15 jogos de invencibilidade no Calcio.

Além da vitória e do aumento da vantagem na liderança da tabela, a Inter atingiu um recorde neste domingo: foi o primeiro time que conseguiu 11 vitórias seguidas no segundo turno do Campeonato Italiano, superando a marca de 10 triunfos atingida justamente pelo Milan na temporada 1989/1990, quando os rossoneri contavam com nomes como Van Basten e Gullit.

Globo Esporte