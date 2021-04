Jair Ventura é demitido do Sport após goleada e eliminação na Copa Nordeste

Depois de um início conturbado na temporada 2021, o técnico Jair Ventura não resistiu à goleada para o Ceará e foi demitido do Sport. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira. A última partida do comandante aconteceu no último sábado, quando o Rubro-negro perdeu por 4 a 0 para o Vozão e foi eliminado na fase de grupos da Copa do Nordeste.

Contratado em agosto do ano passado, o treinador acumulou 45 partidas na Ilha do Retiro, sendo que esteve fora da área técnica em cinco confrontos. Os motivos variam, vão desde suspensão até caso de Covid-19 e mudança de planejamento, por conta do excesso de competições.

Os auxiliares César Lucena e Emílio Faro, além do técnico do Sub-20, Ricardo Severo, passaram pela condução do time nas ocasiões.

Após o anúncio da demissão, o treinador escreveu um texto em suas redes sociais, agradecendo o apoio da torcida ao longo dos sete meses de trabalho.

"Vivi e vi muitos gestos de extremo carinho comigo e minha equipe: tatuagem com meu rosto, as manifestações pelas redes sociais e muitos, mas muitos gestos de enorme cumplicidade com nosso trabalho. Valeu torcedor do Sport por cada momento, vou levar todas essas lembranças para sempre".

Neste período, foram 14 vitórias, oito empates e 23 derrotas entre o Brasileirão 2020, além de Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Pernambucano 2021, com um aproveitamento de 37%.

Como grande feito na Ilha do Retiro, que lhe valeu uma renovação de contrato em fevereiro, Jair comandou o Sport na campanha que garantiu a permanência na Série A do Brasileiro. Entretanto, terminou eliminado na primeira fase da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste 2021.

No Sport desde a sexta rodada do Brasileiro passado, Jair Ventura assinou com o clube para retomar a carreira no futebol, após quase dois anos afastado por opção própria.

Naquele período, a chegada do treinador provocou uma arrancada que levou o Leão da zona de rebaixamento ao G-6 da Série A, até a 13ª rodada. Só que o Sport passou a oscilar de rendimento e terminou encostando na zona de rebaixamento novamente. A equipe só se salvou da queda na penúltima rodada.

Ciente da situação financeira crítica do clube, Jair ressaltou só dificuldades durante o Brasileiro em relação às saídas do elenco. Desde a chegada do técnico, o Sport perdeu sete atletas, sendo um por lesão - caso de Leandro Barcia - e outros seis porque deixaram o clube.

