Após protesto do Macaé contra atraso de salários, Madureira vence e rebaixa o adversário no Carioca

Lanterna do Campeonato Carioca, o Macaé fez um protesto antes do início do jogo contra o Madureira, pela 10ª rodada da competição. Os jogadores sentaram no campo no momento do apito inicial. Eles não recebem salários há quatro meses. A partida terminou em 4 a 2 para o Tricolor Suburbano.

O resultado rebaixou a equipe macaense no Campeonato Carioca, já que a equipe tem apenas um ponto conquistado até o momento. Rodrigo Yuri, Luiz Paulo, Rogério e Valdívia marcaram para o time vencedor. Edy e Wallacer descontaram para o Macaé.

A diretoria do Macaé se manifestou em suas sociais e divulgou um texto de apoio aos jogadores.

"A diretoria do clube respeita o posicionamento do nosso elenco que vem sendo prejudicado com a falta de treinamentos adequados! Nosso município e os circunvizinhos, devido a pandemia, proibiram o uso de campos e similares por decretos. Enviamos ofício para a FERJ, que respondeu que deveríamos treinar em cidades que estivessem liberadas, porém o clube não recebeu, até o momento, nenhum pagamento referente às cotas de transmissão da TV, inviabilizando o pagamento das despesas com mudança de cidade durante a competição. Nossos atletas estão prejudicados no aspecto técnico e também financeiro sem o sagrado direito de recebimento de salários (que o clube não tem condições de arcar sem recebimento da única fonte do recursos do campeonato) e tem todo o direito de protestar, até mesmo pela patente ausência de isonomia técnico-esportiva que afeta um clube que não pode treinar por motivo de força maior. Esperamos que esse protesto espontâneo e legítimo dos atletas produza a sensibilização do órgãos competentes da administração do futebol carioca e também dos clubes co-irmãos de modo a serem imediatamente adotadas as providências para minimizar nossas dificuldades!"

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) também emitiu um posicionamento oficial diante do caso em contato com o ge.

"Não se pode negar e reconhecer o protesto do Macaé por fatos que tem origens diversas, múltiplas causas, responsabilidades singulares e coletivas de todas as partes com consequências que ultrapassaram as condições momentâneas de solução imediata, apesar de todo esforço da Federação."

O Madureira sobe momentaneamente para a quinta colocação, com 15 pontos, e ainda tem chances de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Na última rodada, o time terá o Fluminense pela frente, no próximo domingo. O Macaé visita o Botafogo no Nilton Santos para cumprir tabela.

