José Mourinho é demitido do comando técnico do Tottenham

Por Redação Blog do Esporte





O técnico José Mourinho foi demitido nesta segunda-feira (19) do comando técnico do Tottenham após um ano e cinco meses no cargo. O treinador sai do clube sem conquistar nenhum título e dias antes da final da Copa da Liga Inglesa, contra o Manchester City, que acontecerá no próximo domingo (25).

“José e sua comissão técnica estiveram conosco durante alguns de nossos momentos mais difíceis como clube. Mourinho é um verdadeiro profissional, que mostrou enorme resiliência durante a pandemia. Pessoalmente, aproveitei muito trabalhar com ele, apesar das coisas não terem saído como ambos imaginavam. Ele sempre será bem-vindo aqui, e agradecemos a ele e sua comissão técnica por suas contribuições” declarou o CEO do Tottenham, Daniel Levy, em nota.

A campanha dos Spurs com Mourinho era irregular. O time foi eliminado pelo Everton na Copa da Inglaterra e pelo Dínamo de Zagreb na Liga Europa. Além disso, a equipe continua longe da zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

O treinador também teve problemas com o elenco, como é o caso de Dele Alli e Gareth Bale. Os dois jogadores ficaram mais no banco do que no time titular nesta temporada.

Mourinho sai da equipe depois de 86 jogos, com 44 vitórias, 19 empates e 23 derrotas.

Segundo a imprensa inglesa, os técnicos Hansi Flick, atualmente no Bayern de Munique, e o italiano Massimiliano Allegri, ex-Juventus e atualmente sem clube, são os mais cotados para assumir o cargo.