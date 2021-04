Leicester City vence Southampton e enfrenta Chelsea na final da Copa da Inglaterra

(Foto: Neil Hall /EFE)





O Leicester City está na final da Copa da Inglaterra. O time venceu o Southampton, por 1 a 0, neste domingo, em Wembey. O gol da vitória foi marcado pelo nigeriano Kelechi Iheanacho, aos 10 minutos do segundo tempo. A semifinal foi assistida por cerca de 4 mil torcedores, que participaram do teste feito pelo governo para o retorno dos fãs aos estádios.

Sem nunca ter conquistado o título da Copa da Inglaterra, o Leicester City enfrentará na decisão o Chelsea. No sábado, o time da capital ganhou o Manchester City. por 1 a 0, com um gol de Ziyech. A decisão está marcada para o dia 15 de maio.

Além da vaga na final do torneio, o Leicester faz boa campanha no Campeonato Inglês. O time está em terceiro lugar, com 56 pontos, na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Até a partida deste domingo, o Southampton ainda não havia sofrido um gol nesta edição da Copa da Inglaterra.

Embora o governo tenha autorizado a abertura do estádio para 4 mil torcedores, a entrada dos fãs era permitida apenas para moradores dos arredores de Wembley. Todos eram obrigados a usar máscaras na arquibancada e manter distância dentro do estádio.

