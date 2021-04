Marcelo não garante permanência no Real Madrid e diz: "Quero viver o momento"

(Foto: Sergio Perez/Reuters)





Titular e capitão do Real Madrid no empate por 1 a 1 com o Chelsea nesta terça, Marcelo atuou apenas pela segunda vez na Liga dos Campeões nem 2020/21. O brasileiro, de 32 anos, ganhou espaço na ausência do lesionado Mendy e espera aproveitar a reta final da temporada. Ele mesmo admite que pode ser sua última no clube, depois de 15 anos.

– Eu estou muito feliz, se tiver alguma coisa sempre vou falar. Estou muito tranquilo. Quero terminar a temporada bem, se possível chegar em outra final, se possível ganhar, quero viver o momento. Estou feliz – afirmou o lateral, em entrevista ao “TNT Sports”.

“Na temporada que vem, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente sabe que tem muitas coisas rolando. Mas minha cabeça é ficar no Real Madrid”, disse Marcelo.

O brasileiro tem contrato com o Real Madrid até junho de 2022. No entanto, Mendy tem mais presença no time titular desde a temporada passada. O empate com o Chelsea foi apenas o 16º jogo de Marcelo de 46 realizados pela equipe merengue em 2020/21. A imprensa espanhola chegou a noticiar um interesse do Monaco em contar com o ex-Fluminense.

Nesta terça, o experiente jogador atuou como ala em um esquema com três zagueiros. Marcelo se disse confortável na posição e afirmou que não se importa com qual função tenha que cumprir em campo.

– Muita gente fala que eu tenho que ser meia, mas no final fico sendo lateral-esquerdo ainda. Tenho que voltar para marcar ainda. Não é uma posição nova. É mais ou menos um lateral que fica mais no meio. Estou para ajudar no Madrid, mesmo que seja para goleiro. Tenho que ajudar meu time, vou fazer o máximo para ajudar. Nem que seja na meia, na ala, na lateral – declarou.

Após o 1 a 1, o Real Madrid precisa vencer em Londres para conseguir uma vaga na final da Champions. Um empate com dois ou mais gols também dá a vaga ao time espanhol. Um 0 a 0 é favorável ao Chelsea. As duas equipes se enfrentam no próximo dia 5, em Stamford Bridge.

