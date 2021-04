Médico da Seleção pede cautela com volta de Philippe Coutinho e adianta: "Não teremos tempo até a Copa América"

(Foto: Getty Images)





O meia-atacante brasileiro do Barcelona, Philippe Coutinho, vai ter recuperação controlada e bem cuidadosa. Depois do atleta passar por mais cirurgia - nesta segunda-feira, em Belo Horizonte, como revelou o ge -, o médico da comissão da Seleção de Tite, Rodrigo Lasmar, foi realista sobre as chances de retorno do jogador para a Copa América de junho e julho.

Lasmar, que é médico do Atlético-MG, não fez previsão sobre o retorno do jogador brasileiro de 28 anos, mas antecipou uma péssima notícia para Tite e para os torcedores do Barcelona:

- Posso adiantar que não teremos tempo para sua recuperação até a Copa América - disse o médico em contato com o ge.

Coutinho foi operado nesta segunda em Belo Horizonte e ainda vai ficar mais alguns dias no procedimento pós-operatório na capital mineira. Depois, segue para o Rio de Janeiro para continuar recuperação.

- Ele fez duas cirurgias em Barcelona, mas precisou de um novo procedimento realizado hoje para correção das lesões. Foi feito uma artroscopia para tratar uma lesão no menisco lateral e também a retirada de um cisto no joelho - comentou Lasmar.

Esta é a terceira intervenção cirúrgica do brasileiro desde janeiro. Ele esteve no Catar há cerca de 10 dias para uma consulta médica e, na última semana, viajou ao Brasil para seguir o tratamento da lesão. Foi, então, quando descobriram a necessidade de outra operação em virtude de um cisto no menisco.

Lasmar prega cautela para o retorno do jogador do Barcelona e da seleção brasileira de Tite. O Brasil disputa a Copa América entre os meses de junho e julho. A estreia é no dia 14 de junho contra a Venezuela, em solo colombiano.

- Seu retorno ao esporte irá depender da sua evolução ao tratamento. Por se tratar de uma terceira cirurgia, precisamos ter mais cautela e não faremos previsões - lembrou o médico do Galo e da Seleção.

Coutinho não joga desde o dia 29 de dezembro, quando sofreu a lesão no menisco no empate com o Eibar pelo Campeonato Espanhol. Ele disputou até o momento 14 jogos nesta temporada, com três gols e duas assistências, foi titular em 10 ocasiões e somou até agora 791 minutos (média de 56,5 por partida). Não saiu do banco de reservas duas vezes.

Apesar do longo período de inatividade, ainda havia esperança de que Coutinho pudesse jogar na temporada – o retorno, inicialmente, estava previsto para abril.

