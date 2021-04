Mercado Livre é novo patrocinador do Flamengo

O Mercado Livre, companhia líder em tecnologia para e-commerce e serviços financeiros na América Latina, é o novo patrocinador do Clube de Regatas do Flamengo. Durante 20 meses, a plataforma estará presente nas camisas de jogo e treino dos atletas e da comissão técnica do Departamento de Futebol Profissional Masculino, além das redes sociais do clube.

"Estamos muito felizes com mais esta importante parceria que acabamos de firmar, principalmente em um momento tão delicado como o que estamos vivendo. Conseguir um parceiro desta magnitude no atual cenário mundial não é uma coisa simples. O Mercado Livre é a maior empresa da América Latina, com um trabalho exemplar no mundo digital. Ter uma marca como esta investindo no futebol brasileiro é algo muito positivo e mostra a força do nosso mercado. Temos certeza que esta nossa união trará um ótimo resultado para os dois lados e, principalmente, ajudará a dar ainda mais alegrias para a Nação Rubro-negra. Vamos seguindo adiante para fazer o nosso Flamengo ainda mais forte e vencedor" afirma Rodolfo Landim, presidente do Flamengo.

A parceria não reflete apenas um novo acordo de patrocínio. "Celebramos a união de duas potências: o maior e-commerce do Brasil e da América Latina com o clube que possui a maior torcida do mundo. Vamos construir uma história que começa com o patrocínio da camisa, mas já vislumbramos novas oportunidades de sinergia com todo o ecossistema Mercado Livre. Temos acompanhado, em nossos quase 22 anos de história, o impacto positivo da digitalização em negócios de todos os tamanhos em segmentos variados, como varejo, serviços financeiros e comunicação. Hoje, a gente está dando um passo também para o futebol avançar e se tornar ainda mais digital e inclusivo", comemora Fernando Yunes, Vice-Presidente Sênior do Mercado Livre no Brasil.

O contrato, com duração prevista de 20 meses, ainda deverá passar pela aprovação do Conselho Deliberativo do Flamengo.