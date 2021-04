MLB adia série de jogos entre Nationals e Mets por surto de coronavírus

A Major League Baseball (MBL) abriu a temporada 2021 na última quinta-feira, mas Washington Nationals e New York Mets ainda não puderam entrar em campo. Nesta sexta-feira, a liga americana de beisebol anunciou o cancelamento da série de três jogos entre os dois times por causa de um surto de coronavírus na equipe da capital dos Estados Unidos, que sediaria o confronto.

Quatro jogadores dos Nationals já testaram positivo para covid-19 nesta semana. Outros cinco jogadores e membros da comissão técnica também foram colocados em quarentena porque tiveram contato próximo com os jogadores infectados.

Campeões em 2019, os Nationals esperam os resultados dos exames do elenco para tentar estrear na temporada na segunda-feira, em uma série de três jogos contra o Atlanta Braves. O time não vai poder contar com os nove jogadores afastados. De acordo com os protocolos da MLB, os jogadores que testaram positivo para covid-19 precisam ficar pelo menos 10 dias em quarentena, enquanto os que tiveram contato próximo com esses jogadores precisam cumprir uma semana de isolamento.

- Ainda estamos no meio de uma pandemia e as pessoas precisam levar isso a sério. Infelizmente, isso nos atingiu e temos que cuidar dos nossos agora. Tudo o que posso dizer é: fique seguro, continue usando suas máscaras como eles pedem e saiba que isso ainda pode acontecer com qualquer pessoa. É difícil para nós agora, mas vamos superar isso - disse Dave Martinez, dirigente dos Nationals.

Sem casos positivos, os Mets vão estrear na temporada na segunda-feira, contra o Philadelphia Phillies.

Globo Esporte