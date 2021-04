Muito treino e paixão pelo saque: João Rafael garante virada no set essencial para vitória do Taubaté

(Foto: Alexandre Loureiro/Inovafoto/CBV)





Mudar a história de um jogo... são muitos os motivos, desde um ajuste tático até um rali vencedor. No jogo 2 da semifinal entre Taubaté e Campinas, no último sábado, a virada veio após a entrada de João Rafael. O ponteiro da equipe taubateana foi lançado em quadra para sacar na dificuldade, com ponto do set para o rival. Mas com confiança e paixão pelo fundamento, virou o placar e ganhou a parcial para o seu time. A sequência de saques do jogador foi importante para a ida do Taubaté à final da Superliga Masculina.

- O saque é um fundamento que eu particularmente gosto bastante e a nossa equipe treina todos os dias. Por isso, estava preparado quando fui chamado para entrar. Fiquei muito feliz por ter conseguido ajudar o time e ficou ainda mais claro que todo o grupo é importante - afirmou João Rafael.

O Taubaté ficou desestabilizado ao cometer seguidos erros nas combinações de jogadas, e o Campinas encaminhava-se para fechar a parcial quando o técnico Javier Weber lançou o ponteiro João Rafael em quadra para sacar. O placar era de 24 a 22. Ele virou o marcador, ganhou a parcial para a equipe taubateana e mudou a história do jogo. Nos sets seguintes, o Taubaté mostrou-se muito mais ofensivo e garantiu a vaga na final. O oposto Leandro Vissotto, destaque campinense, reconheceu a importância da entrada de João Rafael na partida.

- O João Rafael entrou em quadra no primeiro set e fez a diferença no saque. Sabemos que tínhamos condições de jogar de igual para igual como fizemos no Campeonato Paulista. Fizemos uma excelente temporada e o grupo está de parabéns - completou o jogador.

Final da Superliga Masculina

A decisão entre Taubaté e Minas está marcada para os dias 14, 16 e 18 de abril, também na bolha criada pela CBV no CT de Saquarema. Atual campeão, o Taubaté fez um grande investimento ao contratar os campeões olímpicos Bruninho e Maurício Borges. Eles se juntaram a outros jogadores consagrados, formando uma forte seleção. O objetivo é o bicampeonato. Time tradicionalíssimo, o Minas volta à final após 12 anos. Tem quatro títulos de Superliga e formou uma equipe muito competitiva para a atual temporada, a começar pela contratação do campeão olímpico William.

- Contra o Minas certamente vai ser um jogo dificílimo porque sabemos que a linha de passe deles é muito boa e que é preciso forçar o saque para tirar o passe da mão do William. Além disso, tem o Escobar, que é um grande pontuador, roda muita bola, então temos noção da dificuldade que vamos enfrentar, mas estamos preparados. Crescemos bem nessa reta final de campeonato e nessa semifinal contra a equipe do Campinas - disse o ponteiro e campeão olímpico Douglas Souza, que saiu de quadra com o Troféu Viva Vôlei de melhor jogador da partida.

Globo Esporte