Mulheres acusam quarterback Deshaun Watson de agressão sexual

Após o Departamento de Polícia de Houston abrir uma investigação contra o quarterback Deshaun Watson, do Houston Texas, na última sexta-feira, por acusação de agressão sexual e assédio, dessa vez foram as vítimas que deram voz ao acontecido. Duas das 22 mulheres que o acusaram revelaram e detalharam experiências traumáticas vividas com o jogador de futebol americano.

Durante uma entrevista coletiva, a primeira das vítimas a processar o quarterback, Ashley Solis, que escolheu ser identificada publicamente, relatou o episódio ocorrido em março de 2020. Ao ler sua declaração, destacou 'não ter mais medo de falar'.

- Eu me apresento agora para que Deshaun Watson não ataque outra mulher. Estou buscando justiça não apenas em meu nome, mas por todos os sobreviventes. Trata-se de fazer com que minha voz seja ouvida - disse Solis, em prantos.

Vale destacar que as experiências trazidas a público por Ashley Solis condizem com as acusações feitas pelas outras 21 mulheres, onde Watson é processado por tocá-las com os órgãos genitais, além de beijá-las à força durante a sessão de massagem. Todas as mulheres que moveram ações judiciais contra o quarterback do Houston Texans são massoterapeutas licenciadas ou trabalharam em um spa ou empresa do gênero.

Ainda em seu depoimento, Solis disse que, desde a agressão, sofre de ataques de pânico, ansiedade, depressão e não se sente confortável em seu trabalho. Ela também fez questão de deixar claro que o processo não é sobre 'buscar dinheiro'.

- Eu comecei a fazer massagens terapêuticas para curar pessoas, para curar suas mentes e corpos, para trazer paz para suas almas. Deshaun Watson me roubou isso - lamentou.

Além do primeiro depoimento, um advogado da empresa de Tony Buzbee, que representa todas as mulheres que processam o jogador e que já foi candidato a prefeito de Houston, leu uma carta de outra vítima que quis ser identificada publicamente. Trata-se de Lauren Baxley, que descreveu Deshaun Watson como um "predador com poder" e revelou sentir vergonha e terror por ninguém acreditar no que ela sofreu.

- Há traumas associados a contato sexual indesejado e agressão em um lugar que pretende trazer paz e terapia, mas existem terrores ainda mais profundos que você trouxe para minha vida - afirmou Baxley.

Diante das experiências traumáticas externadas pelas vítimas a NFL divulgou uma declaração destacando o quão impactantes são as declarações e reafirmando que está conduzindo sua própria investigação do caso, além de acompanhar o desenrolar dos acontecimentos.

- As alegações são profundamente perturbadoras e levamos essas questões muito a sério. Imediatamente após as notícias das primeiras alegações no mês passado, e como foi relatado, iniciamos uma investigação de acordo com a Política de Conduta Pessoal da NFL. Nós continuamos a monitorar de perto todos os desenvolvimentos no assunto.

O advogado de Deshaun Watson, Rusty Hardin, também se manifestou. Ele chamou as acusações de "sem mérito" e citou que, no mês passado, identificaram uma das possíveis vítimas alegando que queria receber $ 30 mil (mais de R$ 166 mil) pelo silêncio sobre seu encontro com o quarterback, em uma conversa com o gerente de marketing do jogador, Bryan Burney.

Além disso, Hardin alegou também que Tony Buzbee buscou $ 100 mil (R$ 555 mil) em dinheiro secreto no nome de Ashley Solis antes do processo ser aberto. A declaração do advogado de Watson incluiu cópias de e-mails trocados em fevereiro entre a empresa de Buzbee e Scott Gaffield, outro advogado do atleta do Houston Texans, sobre esse acordo.

- Minhas trocas de e-mail foram muito claras. Não achamos que os fatos mostrassem que Deshaun fez algo de errado com seu cliente. Acreditamos então - e acreditamos plenamente agora - que Deshaun aprendeu uma lição sobre se colocar neste tipo de situação interagindo com pessoas que ele não conhece - disse Gaffield.

O atleta de 25 anos não se manifesta desde o dia 16 de março, quando alegou inocência. O presidente do Houston Texas, Cal McNair, afirmou estar ciente dos processos e disse que leva as alegações 'muito a sério'.

O time de Houston já está buscando um plano B: uma opção seria um contrato com o veterano quarterback Alex Smith se Deshaun Watson não estiver na equipe neste outono, segundo informou Tom Pelissero da NFL Network na sexta-feira, dia 2 de abril.

