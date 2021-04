Flamengo encara a Nicarágua pelo título da Champions League Américas

(Foto: Gaspar Nóbrega/BCL)





Dois dias depois de derrotar o São Paulo pela semifinal, o Flamengo entra em quadra nesta terça-feira, às 22h10, para jogar a final da Champions League Américas, em Manágua, na Nicarágua. O adversário é o Real Estelí, anfitrião da fase decisiva do torneio, e que bateu o Minas na outra semi, também no domingo.

Assim como nos jogos anteriores disputados em Manágua, a decisão terá presença de público, uma vez que as autoridades sanitárias de Nicarágua já liberaram a realização de eventos com os ginásios parcialmente ocupados. Com isso, o Flamengo terá que superar time e cerca de 5 mil torcedores locais para ficar com a taça nesta terça.

- Fizemos uma semifinal muito boa na defesa, o São Paulo, que tem um grande time, não conseguiu fazer nem 70 pontos na gente. Está pesando bastante a questão da viagem, do cansaço e dos três jogos seguidos. Também estamos sem três jogadores considerados titulares, mas, mesmo com tudo isso, o time está se superando, o que tem sido fundamental - destacou o técnico Gustavo De Conti.

Fla quer voltar ao Mundial

Vice-campeão da Champions League Américas no ano passado, quando perdeu a final para o Quimsa, da Argentina, o Flamengo busca reconquistar o continente para voltar ao Mundial Interclubes após dois anos. Campeão em 2014, diante do Maccabi Tel Aviv, de Israel, o Rubro-Negro perdeu a decisão de 2019 para o AEK, da Grécia.

Assim como na semifinal, o Flamengo não poderá contar nesta terça com Franco Balbi, Chuzito Gonzalez e Olivinha, todos lesionados. Sem a presença dos três, o Rubro-Negro vem apostando nas boas participações de Rafael Hettsheimeir, Diego Figueiredo e Luke Martinez.

Contra o São Paulo, os três entraram no decorrer da partida e tiveram bons desempenhos. Martinez, inclusive, dividiu com Yago o status de segundo maior pontuador do time, com 11 pontos.

- Nós temos um grupo muito unido, capaz de suprir todas as ausências e fazer um grande campeonato como estamos fazendo. O Flamengo não sou só eu, o Marquinhos ou Olivinha, somos um grupo todo. Para mim é um grande orgulho estar aqui vestindo essa camisa e vamos com tudo em busca desse título - finalizou Yago.

São Paulo e Minas disputam 3° lugar

Antes da final, São Paulo e Minas jogam pelo terceiro lugar da Champions League Américas. A partida será às 19h40. A outra equipe brasileira que participou da fase final da competição foi o Franca, que caiu nas quartas diante do Real Estelí.

Globo Esporte