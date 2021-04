Nadal cai para Rublev e está fora do Masters 1000 de Monte Carlo

(Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)





Número #8 do mundo, Andrey Rublev tinha uma missão muito difícil no Masters 1000 de Monte Carlo. Enfrentando o espanhol #3 Rafael Nadal, dono de 11 títulos do torneio, e que havia vencido os dois confrontos entre eles até aqui, o russo precisaria de uma atuação fantástica para conseguir vencer. E assim o fez. Com uma performance de tirar o fôlego, eliminou o "Rei do Saibro" com um triunfo por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 4/6 e 6/2, em 2h32 de batalha.

Para se ter noção do tamanho do feito de Rublev, que eliminou seu ídolo de infância, essa foi apenas a sexta derrota de Nadal em 78 partidas disputadas no saibro monegasco. O espanhol só havia perdido uma vez nas quartas de final do torneio, em 2014, para David Ferrer.

O começo de jogo do espanhol foi atípico para o que ele vinha apresentando no torneio. Alternando momentos de oscilações com alguns erros não forçados - foram 13 no total -, Nadal foi quebrado duas vezes, ambas cometendo duplas faltas. Aproveitando-se disso, Rublev apostou na regularidade e soube ser agressivo na medida certa. Com mais um break no sétimo game, o russo aumentou ainda mais a vantagem e, resistindo à pressão, fechou o primeiro set em 6/2.

Apesar de sofrer uma quebra logo no game inicial do segundo set, Nadal voltou mais ligado no jogo e equilibrando as ações diante de um Rublev que seguia muito firme e confiante. O russo liderou o placar e frustrou todas as tentativas do espanhol em devolver o break, até que no oitavo game o "Rei do Saibro" enfim conseguiu superar o serviço do oponente e virou o placar para 5/4.

Embalado com o momento de reação, Nadal foi com tudo para cima do russo, que sentiu a mudança dentro da partida, cometeu erros e deu brechas para o dono de 11 títulos do torneio monegasco obter mais uma quebra, conquistar seu quarto game consecutivo e fechar o set em 6/4, ganhando uma sobrevida no duelo.

Então, quando tudo parecia se virar contra Rublev, ele mostrou porque já é um dos melhores tenistas do mundo. Os dois chegaram a trocar quebras nos dois primeiros games, mas a partir daí o domínio do russo voltou a imperar. Voltando a ser fiel a sua estratégia que deu certo durante todo o jogo, atropelou Nadal no set decisivo e abriu 5/1.

O espanhol lutou até o fim, mas não foi páreo para o alto nível de tênis do russo, que decretou a vitória por 6/2. Esse foi o primeiro triunfo de Rublev sobre Nadal, curiosamente na primeira vez que os dois mediram forças no saibro, onde o espanhol é o maior da história.

Ruud desbanca Fognini

Atual campeão do Masters 1000 de Monte Carlo, o italiano #18 Fabio Fognini não vai ter a chance de defender o título nessa temporada. O experiente tenista foi surpreendido pelo jovem norueguês #27 Casper Ruud, que jogando de forma impecável e sem dar brechas ao adversário triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em 1h36 de partida.

Essa é a segunda semifinal de Masters 1000 da carreira de Ruud - a primeira foi em Roma, ano passado. Vale destacar que todas as vitórias do norueguês em torneios desse nível foram no saibro (seis em Roma e quatro em Monte Carlo).

