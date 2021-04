No retorno de Lewandowski, Bayern perde para o Mainz fora de casa e adia título

Mesmo contando com o retorno do artilheiro Lewandowski, o Bayern não conseguiu superar o Mainz e acabou perdendo por 2 a 1 pela 31ª rodada da Bundesliga. Se vencesse, o time de Munique poderia levantar o nono título alemão seguido com três rodadas de antecipação.

No entanto, o Bayern ainda pode ser campeão no fim de semana mesmo sem entrar em campo. Para isso, o Leipzig, segundo colocado com 61 pontos e a dez do time de Hansi Flick, não pode vencer o Stuttgart neste domingo no encerramento da rodada.

Fora do time há quase um mês após se lesionar defendendo a Polônia nas eliminatórias para Copa de 2022 (foram seis jogos de ausência, incluindo aí os dois contra o PSG nas quartas de final da Champions), Lewandowski sentiu a falta de ritmo, mas, mesmo assim, balançou as redes nos acréscimos da partida quando o jogo já marcava 2 a 0 para o Mainz.

Atual melhor jogador do mundo, Lewa é o artilheiro do Campeonato Alemão com 36 gols e está a quatro de igualar o recorde de quase meio século de Gerd Müller, que marcou 40 na temporada 1971/72.

Destemido e se aproveitando do dia ruim do Bayern, o Mainz, jogando em casa, construiu a vitória com gols de Burkardt, logo aos três minutos e numa falha do veterano goleiro Manuel Neuer, e Quaison, aos 37 da primeira etapa. O resultado deixou os anfitriões com 34 pontos, na 12ª posição.

Globo Esporte