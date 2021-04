Dirigentes do Corinthians encerram tour pelo Oriente Médio após reuniões com clubes

Dirigentes das categorias de base do Corinthians encerraram o tour de dez dias pelo Oriente Médio e voltaram ao Brasil na noite da última quarta-feira.

Eles embarcaram no último dia 21 e passaram pelos Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Neste período, reuniram-se com proprietários de diferentes clubes em busca de possíveis parcerias e vendas de jogadores.

Também havia previsão de visitar equipes do Catar, mas não foi possível entrar no país por conta da pandemia de coronavírus.

Fizeram parte da comitiva do Corinthians:

Osvaldo Neto, diretor das categorias de base do clube;

Fernando Yamada, o gerente geral do departamento;

Jacinto Ribeiro, conhecido como Jaça, conselheiro vitalício e figura influente no departamento amador há mais de três décadas.

O trio esteve acompanhado de um empresário de jogadores, que intermediou as visitas aos clubes árabes.

Algumas das agremiações visitadas foram Al-Nasr e Ittihad Kalba, que ficam nos emirados de Dubai e Sharjah, e Al-Riffa, do Bahrein.

O Ittihad Kalba informou que na reunião foram abordados "vários aspectos de cooperação na área do futebol" e que houve uma explicação dos métodos utilizados pelo Timão nas categorias de base.

Já o Al-Riffa destacou que "o encontro testemunhou a troca de experiências e acordos entre os dois clubes".

O objetivo dos dirigentes corintianos ao viajarem para o Oriente Médio era estreitar laços com clubes da região em busca de: disputas de jogos ou torneios amistosos, intercâmbio de atletas, parcerias comerciais e vendas de jogadores.

Além de um material de apresentação da história do Corinthians e, mais especificamente, das categorias de base do clube, o trio também levou na bagagem vídeos de jovens jogadores, de olho em possíveis transferências.

Uma exceção em meio aos garotos foi o meia Luan, de 28 anos. Negociar o camisa 7 não estava entre os principais objetivos da excursão, mas foi uma hipótese cogitada.

A divulgação dessa informação pelo ge desagradou e foi negada pela cúpula do Corinthians, que emitiu nota informando que os três dirigentes "não têm envolvimento com as negociações de atletas do Futebol Profissional. A viagem ao Oriente Médio tem como objetivo buscar parcerias com clubes da região e agendar possíveis amistosos para as categorias de base."

A reportagem tentou contato com os dirigentes que participaram do tour, mas não teve resposta até o momento desta publicação.

Osvaldo Neto ainda não foi anunciado como diretor da base do Corinthians, mas ocupa o cargo há cerca de um mês. A nomeação de forma oficial só acontecerá depois da reunião do Conselho Deliberativo do clube para votação das contas de 2019 e 2020, no mês que vem. Isso acontece porque, ao entrar para a direção, ele cede a vaga de conselheiro a um suplente – neste caso, membro da oposição.

Neto não é o único diretor que já trabalha no clube antes de ser oficializado no cargo. Na semana passada, 25 conselheiros do Timão enviaram ofício ao presidente Duilio Monteiro Alves questionando-o sobre a falta de nomeação de nove diretores e do secretário geral do clube. Eles apontam que a manobra fere o estatuto alvinegro.

Na ausência de Neto e Yamada no Brasil, o ex-meia e hoje coordenador Alex Maschini ficou no comando da base alvinegra.

Jaça, que é padrinho político de Andrés Sanchez, não deve ocupar nenhum cargo oficialmente, mas exercerá influência no departamento de base, com aval do presidente Duilio Monteiro Alves.

