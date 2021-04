Corinthians é avisado sobre possibilidade de entrar em campo na quarta-feira, pelo Paulistão

(Foto: Rodrigo Coca / Ag.Corinthians)





O Corinthians foi avisado, ainda informalmente, sobre a possibilidade de entrar em campo nesta quarta-feira para a disputa do Campeonato Paulista. O clube aguarda um aviso formal da Federação Paulista de Futebol para saber se, de fato, poderá jogar.

A FPF vai se reunir com o Ministério Público para tentar uma autorização para o retorno da disputa do Paulistão já nesta semana. A entidade sabe que a decisão passa pelas mãos do MP e, neste momento, não está otimista quanto à chance de retomar a disputa, mas seguirá argumentando.

Neste aviso informal recebido pelo Corinthians, não foi tratado nem sequer sobre qual jogo seria disputado. A próxima rodada para o Timão é contra o Ituano, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do estadual.

Os jogos de futebol estão proibidos no estado de São Paulo ao menos até o próximo dia 11 de abril, por determinação do governador João Doria (PSDB). O estado está na fase emergencial do plano de contenção do coronavírus.

O último duelo de Paulistão do Corinthians foi em 23 de março, em Volta Redonda, na vitória sobre o Mirassol. O Timão também entrou em campo em Saquarema, dias depois, para enfrentar o Retrô-PE, pela Copa do Brasil - venceu nos pênaltis.

O Corinthians entende que os protocolos são seguros, enrijeceu as medidas de proteção no CT Joaquim Grava, e está preparado para entrar em campo quando lhe for solicitado pelos órgãos competentes.

Globo Esporte