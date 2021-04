Sandry rompe ligamento cruzado do joelho direito e desfalca o Santos por até nove meses

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)





O volante Sandry rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante treino do Santos nesta sexta-feira e precisará passar por cirurgia. A previsão de retorno aos gramados é de seis a nove meses.

O problema aconteceu no último trabalho do Santos antes da folga de sábado. A delegação se reapresenta no domingo, no CT Rei Pelé, para viajar para a Argentina, onde enfrenta o San Lorenzo na terça-feira, no jogo de ida da terceira fase da Libertadores.

Sandry era titular absoluto do Santos. O volante de apenas 18 anos ganhou espaço com Cuca em 2020, ano em que disputou 29 partidas. Agora, em 2021, com Ariel Holan, o garoto se firmou na equipe e era peça fundamental para a temporada, já com quatro jogos disputados.

Com a grave lesão no joelho, Sandry aguarda agora a data da cirurgia para, depois, poder iniciar a recuperação no CT Rei Pelé.

Sem Sandry, o técnico Ariel Holan deve escalar nas próximas partidas o volante Vinicius Balieiro. Ivonei, que poderia ser opção, lesionou a coxa na última semana.

Já nesta terça-feira, o Santos entre em campo para enfrentar o San Lorenzo às 21h30 (de Brasília). Sem Sandry e com Soteldo e Kaio Jorge como dúvidas, Ariel Holan deve escalar o Peixe com: João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Vinicius Balieiro e Jean Mota; Marinho, Marcos Leonardo (Kaio Jorge) e Soteldo (Ângelo).

Globo Esporte