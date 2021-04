Novos protocolos para atletas nas Olimpíadas terão testes diários e bolha em vez de quarentena

(Foto: Reprodução / Comitê Tóquio 2020)





Uma versão atualizada do código de conduta para os atletas que competirão nos Jogos de Tóquio deve ser divulgada pelo Comitê Organizador e pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) nesta quarta-feira. De acordo com a agência de notícias Associated Press, há duas diferenças importantes em relação à primeira versão: testes diários para os competidores e a substituição da quarentena de 14 dias por uma bolha.

Na primeira versão do documento a previsão era de que os atletas fizessem um teste de Covid nas 72h anteriores ao embarque para o Japão, outro na chegada, e depois com a frequência mínima de quatro dias. A atualização deve prever dois testes nas 96h anteriores à viagem, outro na chegada e depois controles diários.

A ideia inicial era que todos os atletas fizessem uma quarentena de 14 dias assim que chegassem no país. Mas a preocupação dos mesmos com as limitações de treinamento num período crucial da preparação para os Jogos gerou a adaptação deste sistema. Os competidores formarão uma “bolha” na Vila dos Atletas e nas áreas de competição e treino.

As novidades serão divulgadas em um momento de alta dos casos de Covid-19 em Tóquio e outras regiões do país, que voltaram a declarar no fim de semana situação de emergência e retomaram as restrições de circulação até 11 de maio. O Japão ultrapassou a marca de 10 mil mortos pelo novo coronavírus, um número que assusta a população local.

Pesquisas recentes mostram de entre 70 e 80% da população são contra a realização dos Jogos. A impopularidade do evento neste momento e a piora da situação sanitária – em parte devido à vacinação extremamente lenta – fizeram com que os organizadores adiassem a decisão sobre a presença ou não de público nas arenas para junho. A previsão era que houvesse uma definição neste sentido ainda em abril.

Globo Esporte