Pepê chega a acordo para deixar o Flamengo e acerta com o Cuiabá

O volante Pepê chegou a um acordo para deixar o Flamengo, faltando dois meses para o fim de seu vínculo. O clube carioca vai manter 20% dos direitos econômicos em uma futura venda do atleta.

O destino do jogador será o Cuiabá - ele assinará nos próximos dias um contrato de três anos, como informou o "Uol" e foi confirmado pelo ge.

O contrato de Pepê com o Flamengo se encerrava em junho. A diretoria planejava uma renovação com o jogador até o fim de 2022, mas não houve avanço no tema. Ele se despediu dos companheiros na manhã desta quinta-feira, no Ninho do Urubu.

Pepê ficou fora da lista de relacionados do Flamengo para a estreia na Libertadores, contra o Velez, nesta terça-feira, por opção técnica. Ele foi titular no empate em 2 a 2 com a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca, no último sábado.

O meio-campista tem 23 anos e foi criado nas divisões de base do Flamengo. Após muito tempo sem oportunidades, voltou a ser utilizado por Rogério Ceni no último Campeonato Brasileiro e teve o contrato renovado até junho. Na atual temporada, participou de seis partidas.

