Ponto de Opinião: Será que não estamos cobrando demais o jogador Neymar?

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





Neymar foi protagonista de mais um episódio lamentável em sua trajetória no futebol, após ser expulso no jogo do PSG contra o Lille no Campeonato Francês, no último fim de semana. O jogador não gostou de ser interceptado, e com um empurrão proposital, fez falta no adversário. Levou vermelho direto.

Ao tentar se entender com o zagueiro Djaló no final do jogo, algo que o adversário não quis, o brasileiro protagonizou mais um episódio de possível agressão e os dois atletas precisaram ser controlados. O PSG perdeu o jogo em casa e caiu da liderança do nacional.

Muitos cobram uma postura mais controlada e “gentil” de Neymar dentro de campo, principalmente por ser considerado uma das peças primordiais da seleção brasileira. Ao chegar no clube francês, Neymar seria o protagonista de um clube que busca ascensão mundial. O brasileiro, entretanto, conseguiu o protagonismo por suas jogadas, mas também por sua cabeça quente.

O brasileiro também está marcado pelas inúmeras lesões nos últimos anos, o que resulta em menos gols. Na temporada 2020/2021, o brasileiro se lesionou cinco vezes, de acordo com o site Transfermarkt. Ao todo, o brasileiro perdeu 20 jogos nesta temporada e ficou afastado por 95 dias desde setembro de 2020 até março de 2021.

Agora, será que não estamos cobrando demais Neymar por uma postura diferente? Acho que, com 29 anos, a postura de um jogador exemplar e que evita expulsões desnecessárias deveria ter acontecido. Por outro lado, o brasileiro se deixa levar pelas provocações, quer revidar na mesma moeda e acaba sendo alvo de adversários e arbitragem. Neymar será julgado pela expulsão e poderá ficar suspenso por três jogos na Ligue 1.

Em meu ver, o temperamento de Neymar não deve mudar e continuaremos a ver situações como essa. A não ser que ele busque realmente ser o melhor do mundo. Neste atual cenário, o atleta pode sim estar acima da média, mas está longe dos grandes astros do esporte, como Lewandowski, Messi, Cristiano Ronaldo e até mesmo da promessa Haaland, do Borussia Dortmund, que desponta como um grande jogador para os próximos anos.

No mais, Neymar precisa realmente entender seu papel dentro do futebol mundial e da seleção brasileira. As situações não se resolvem com viagens, carnaval e partidas de poker. Agora, neste meio de semana, o desafio é o Bayern de Munique, pela Champions. Podemos realmente ver um Neymar diferenciado e com amor ao futebol ou continuaremos com a promessa de um possível melhor do mundo e que é mimado por torcedores e parte da imprensa. É pagar para ver e acompanhar.