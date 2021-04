Por funeral de Príncipe Phillip, F1 altera horários de treinos na Itália

(Foto: Getty Images)



Por Redação Blog do Esporte





A Fórmula 1 anunciou algumas mudanças nos horários dos treinos classificatórios para o GP da Emilia-Romanga, segunda etapa da temporada 2021, e que será realizada no próximo fim de semana no circuito de Ímola. A mudança se deve ao fato de os horários coincidirem com o funeral do Príncipe Phillip, que faleceu aos 99 anos na última sexta-feira.

O funeral deve começar no mesmo horário do treino de classificação do sábado. Com isso, a sessão foi antecipada, passando das 10h para às 9h (horário de Brasília). Neste sentido, com o treino classificatório podendo ocorrer em um espaço mínimo de duas horas do treino livre, a terceira sessão foi antecipada das 7h para às 6h.

Essas mudanças também causaram alterações nos treinos de sexta-feira, já que o regulamento prevê um mínimo de 19 horas entre a segunda e terceira sessão. Com isso, o Treino Livre 1 acontecerá às 6h e o Treino Livre 2 às 9h30 da sexta-feira (16).

O horário da corrida no domingo (18) será mantido às 10h, com o período de um minuto de silêncio em homenagem ao Príncipe Phillip.

Os horários ficam assim então:

Sexta-feira, 16 de abril

Treino livre 1: 6h

Treino livre 2: 9h30





Sábado, 17 de abril

Treino livre 3: 6h

Classificação: 9h





Domingo, 18 de abril

GP da Emilia-Romagna: 10h