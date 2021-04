Presidente do Ferroviário afirma que vai solicitar impugnação da partida contra o América-MG

(Foto: Lenilson Santos/Ferroviário)





O Ferroviário vai ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para anular a partida contra o América-MG. O duelo valia vaga na terceira fase da Copa do Brasil e foi resolvido na disputa de pênaltis. O Ferrão foi eliminado após empatar em 1 a 1 no tempo normal e perder nas penalidades. Adílson Bahia abriu a série de cobranças do time coral e a arbitragem entendeu que a bola do atacante não havia passado da linha.

O presidente coral, Newton Filho, afirmou que o clube entrará no STJD com o pedido de impugnação da partida.

- Vamos ingressar no STJD com um pedido de impugnação da partida. Vamos até as últimas consequências, em busca dos nosso direitos. Foi um erro absurdo, escandaloso, sem precedentes para o futebol - destacou.

O pedido será protocolado nesta quinta-feira (15), o advogado do clube reafirmou o posicionamento do Ferroviário.

- O que ocorreu foi um claríssimo erro de direito. Já está na hora do STJD reconhecer que esse tipo de erro é de direito e não de fato. Não é possível que a arbitragem tenha visto essa bola do lado de fora da linha, é inacreditável. Iremos tomar todas as medidas judiciais cabíveis e até amanhã no máximo estaremos ingressando no STJD com mais uma impugnação de partida - afirmou Marcelo Jucá.

A eliminação da Copa do Brasil custou ao Ferroviário um prejuízo de R$ 1,7 milhão, já que o valor é referente a passagem para a 3ª Fase da competição nacional.

- É uma situação sem precedentes no futebol, nunca vi a anulação de um gol dessa maneira, a bola não bateu na linha, foi dentro e muito dentro. Foi um prejuízo financeiro e desportivo. Foi um lance específico onde tem dois profissionais para observar isso. Foi uma pressão psicológica para quem ia bater em sequência - destacou o presidente do clube.

- Não é só a cota de 1,7 milhões que perdemos. É a chance de disputar 2,3 milhões. Fora o prejuízo esportivo, de pontuação do ranking nacional. Não tem precedentes um erro desses em cobrança de pênalti. O árbitro e o bandeirinha atentos e não confirmar um gol que nem dúvida teve, a bola entrou e muito - avaliou.

A melhor campanha do time na competição nacional foi em 2018, quando a equipe chegou à 4ª fase e foi eliminado pelo Atlético-MG.

Globo Esporte