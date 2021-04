PSG e Barcelona empatam no jogo de ida da semifinal da Champions League Feminina

(Foto: STEFANO RELLANDINI / AFP)





PSG e Barcelona empataram em 1 a 1 neste domingo, em Paris, no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões da Uefa Feminina. Jenni Hermoso marcou para o time espanhol, e Alana Cook igualou para as anfitriãs. O volante brasileiro Formiga foi titular no PSG.

Também neste domingo, o Bayern de Munique venceu o Chelsea por 2 a 1 na outra partida de ida da semifinal, na Alemanha. Sydney Lohmann abriu o placar para o time da casa, aproveitando saída errada da goleira Ann-Katrin Berger, e a alemã Melanie Leupolz, ex-Bayern, empatou em lance de sorte, aproveitando sem querer a rebatida da defesa do Bayern. No segundo tempo, a sueca Hanna Glas garantiu a vitória do Bayern com um bonito chute da entrada da área.

As vagas na decisão serão conhecidas no próximo domingo, com as partidas de volta na Espanha e na Inglaterra. O Barcelona tem a vantagem do 0 a 0 por ter marcado em Paris, e o PSG poderá se classificar com qualquer empate a partir de 2 a 2. Em Londres, o Bayern tem a vantagem do empate, mas basta uma vitória por 1 a 0 para classificar o Chelsea.

Em Paris, Barcelona abriu o placar aos 13 minutos de jogo. Aitana Bonmati cruzou da direita, a goleira Christiane Endler saiu em falso, e Hermoso marcou de cabeça. O empate saiu aos 21: após escanteio da esquerda, Katoto cabeceou para a pequena área, e Cook completou para o gol, também de cabeça. Dois minutos depois, a lateral Marta Torrejón salvou em cima da linha o que seria o gol da virada do PSG.

Explorando o lado direito de ataque, com Caroline Hansen, o Barcelona teve duas boas chances seguidas, mas parou em ótimas defesas de Endler. O ótimo primeiro tempo ainda teve tempo para um chute na trave de Katoto, aos 40.

A segunda etapa foi um pouco mais contida, ainda assim Endler apareceu novamente, em cobrança de falta perigosa, aos sete, e do outro lado, a goleira Sandra Paños evitou a derrota com uma saída providencial aos pés de Geyoro, aos 15.

Globo Esporte