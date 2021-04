PSG prepara oferta financeira "insuperável" e mostra otimismo em contar com Messi, diz repórter

O Paris Saint-Germain está confiante em contar com Lionel Messi a partir da próxima temporada. Com o craque de saída do Barcelona - o contrato se encerra no fim de 2020/21 -, o clube francês tem preparada uma oferta ao argentino.

Seriam dois anos de contrato, com opção de renovação para mais um. No PSG, fala-se em uma proposta financeira "insuperável". As informações são do repórter Marcelo Bechler, da TNT Sports.

Os dirigentes do PSG ainda acreditam num projeto esportivo que atraia Messi. O clube foi finalista vencido da última Champions League e está na semifinal da atual edição. O Barcelona, por sua vez, ainda não sabe o que pode oferecer para tentar segurar o maior jogador de sua história.

O estafe de Messi diz que o jogador, de 33 anos, no momento está concentrado apenas nas seis rodadas restantes do Campeonato Espanhol. O Barcelona ocupa a terceira posição, mas depende só de si para ficar com o título. A equipe recentemente foi campeã da Copa do Rei.

Nos últimos meses, declarações de jogadores do PSG, como Neymar, Di María e Paredes, movimentaram a imprensa francesa. O interesse vem sendo noticiado desde o segundo semestre do ano passado.

Um possível concorrente para contar com o camisa 10 era o Manchester City, que, segundo informações da imprensa europeia, desistiu da operação mesmo tendo no técnico Pep Guardiola um atrativo ao craque.

E é justamente a equipe inglesa a adversária do Paris Saint-Germain na semifinal da Champions. Nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), os times se enfrentam em Paris em busca de uma vaga na final.

Globo Esporte