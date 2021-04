Rafael Nadal vence duelo épico contra Tsitsipas e é campeão em Barcelona pela 12ª vez

Rafael Nadal, primeiro cabeça de chave do torneio, contra Stefanos Tsitsipas, segundo. Número 3 do ranking mundial - o espanhol - diante do número 5. Nadal em quadra pelo 12º troféu em Barcelona, com vitórias nas 11 finais anteriores no saibro catalão. Tsitsipas em busca do primeiro título de ATP 500. Num jogo com três horas e 38 minutos, o espanhol teve dois match points no segundo set, salvou um de Tsitsipas no terceiro, e chegou à vitória épica por 6/4, 6/7 (6/8) e 7/5. Invencibilidade em finais do ATP 500 de Barcelona mantida para Nadal. Agora, ele soma 87 taças, sendo 61 no saibro.

Como eles chegaram

Esta foi a primeira decisão de Nadal no circuito, em seis meses. A última final tinha sido em Roland Garros, quando superou o sérvio Novak Djokovic e faturou seu 13º título do Grand Slam francês. Ele e Tsitsipas chegaram à decisão deste domingo com oito jogos entre eles - e seis vitórias de Nadal. Um dos únicos dois triunfos do grego tinha sido no saibro - em 2019, na semifinal do Masters 1000 de Madri.

Nadal alcançou a final neste domingo com números impressionantes no saibro. No total, até a decisão em Barcelona, 86 títulos na carreira, sendo 60 no saibro. Até este domingo, o espanhol somava 451 vitórias na superfície, com 91,6% de aproveitamento (apenas 41 derrotas). O grego, campeão em Monte Carlo, vinha de uma sequência de nove vitórias seguidas sem perder set, com 26 triunfos em toda a temporada.

O jogo

Tsitsipas conseguiu quebrar o serviço de Nadal no início do jogo, abrindo 3/1 no primeiro set. O espanhol devolveu a quebra no oitavo game e deixou a parcial igual (4/4). Virou o set no game seguinte, sacando (5/4). E, com outra quebra no serviço de Tsitsipas, Nadal fechou o primeiro set em 6/4. Foi a primeira parcial perdida pelo grego no saibro neste ano. Para isso, o espanhol arrancou no set vencendo quatro games seguidos.

No segundo set, Nadal abriu 1/0 com seu saque, mas Tsitsipas igualou confirmando seu serviço e passou à frente, quebrando o saque do espanhol (2/1). Assim como na primeira parcial, o grego abriu 3/1 com seu serviço. Assim como já tinha acontecido, Nadal começou a reagir. Deixou tudo igual, devolvendo a quebra de saque, no sexto game (3/3).

A virada veio no game seguinte, com serviço de Nadal: 4/3. Os dois mantiveram seus games de saque até os 5/4 para Nadal, com Tsitsipas sacando. O espanhol ficou à frente no game (30/15 e 40/15, com dois match points) mas o grego igualou e confirmou o ponto em seu serviço: 5/5. Nadal jamais perdeu uma final de saibro quando teve, ao menos, um match point.

Tsitsipas deixou Nadal em apuros no game seguinte, no saque do espanhol. O grego fez 40/0, com três break points, mas o rei do saibro empatou em 40/40 e, depois, confirmou seu game de serviço, avançando a 6/5. Tsitsipas sacou para deixar os 6/6 que levaram a decisão do set para o tie-break.

Os dois confirmaram os pontos em seus saques até Nadal abrir 4/2, com um minibreak. Mas Tsitsipas devolveu o ponto com saque adversário e igualou em 4/4. E virou para 6/4, quatro pontos seguidos. Sacando, Nadal empatou em 6/6. O tie-break, no entanto, era do grego: 8/6.

Na terceira e decisiva parcial, Tsitsipas confirmou seu serviço e abriu 1/0. Os dois mantiveram seus serviços até o novo game, com vantagem do grego de 5/4. Sacando, Nadal viu o oponente ter um match point (30/40) mas salvou. O espanhol ficou em vantagem mas o grego buscou a igualdade no 10º game. Nadal, enfim, conseguiu confirmar o serviço, igualando em 5/5.

E o rei do saibro de agigantou na hora derradeira. Teve dois break points (15/40) mas Tsitsipas, heroico, empatou em 40/40. O espanhol voltou a ter novo break point - o terceiro neste game - e o grego igualou. Quarta chance de quebra para Nadal, e desta vez ele aproveitou. Com 6/5, Nadal sacou pelo 12º título em Barcelona. Abriu 30/15, mas levou a virada para 30/40. Mais um break point para Tsitsipas. Nadal empatou. E passou a vantagem de novo. Desta vez, Nadal não desperdiçou: 7/5, jogo, 12 troféus e invencibilidade mantida no saibro de Barcelona.

