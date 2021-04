Real Sociedad vence clássico com Athletic Bilbao e conquista Copa do Rei após 34 anos

|(Foto: Marcelo Del Pozo/Reuters)





A espera foi grande. Não bastasse estar na fila por um título expressivo desde 1987, a Real Sociead aguardou ainda mais de um ano para jogar a final e acabar com um jejum de 34 anos. A equipe de San Sebastián venceu o clássico basco com o Athletic Bilbao por 1 a 0, neste sábado, em Sevilha, e conquistou a Copa do Rei de 2020.

A final entre os dois rivais bascos foi conhecida em março do ano passado. Após a paralisação do futebol com a pandemia, as duas equipes tentaram adiar a decisão o máximo possível com a esperança de que houvesse público. No entanto, a final foi sem torcida e ocorreu com mais de 12 meses de atraso.

O capitão Illaramendi se lesionou no treino da véspera do jogo e foi desfalque da Real na decisão. No entanto, ele esteve presente, de muletas, e recebeu o troféu das mãos do Rei Felipe VI.

O clássico foi de poucas chances. Foram apenas cinco finalizações do Athletic, e seis da Real Sociedad. O Bilbao foi pouco criativo e teve sua principal oportunidade nos pés do zagueiro Martínez, em um grande chute aos 31 minutos da primeira etapa, defendido por Remiro. Curiosamente, foi o próprio Iñigo Martínez que causou o gol rival.

Aos 14 minutos do segundo tempo, ele disputou bola com Portu dentro da área e cometeu pênalti. O árbitro expulsou o zagueiro do Bilbao, mas, após revisão no VAR, deu apenas o amarelo para o defensor do Athletic. Oyarzabal foi para a cobrança e mandou no canto esquerdo do goleiro Unai Simón, que pulou para a direita: 1 a 0.

A Real Sociedad conquistou o seu terceiro título da competição no que foi o maior dérbi basco da história. Desde 1987, quando levantou a taça pela última vez, a equipe ganhou apenas torneios amistosos e a Segunda Divisão da Espanha.

Com 23 títulos, o Athletic é o segundo maior vencedor da Copa do Rei e vai ter a chance de conquistar o título no próximo dia 17. Mas o de 2021. O Bilbao vai voltar a campo para decidir a edição da atual temporada, contra o Barcelona, que é o maior campeão da competição, com 30 taças.

Como jogador, o técnico e ex-zagueiro Imanol Alguacil fez sua carreira quase toda na Real Sociedad. Como treinador, ele trabalhou apenas no clube. Basco, Imanol é torcedor da Real. Após conquistar o título, ele teve deixou de lado o papel de técnico e assumiu seu lado de torcedor (veja acima).

Aglomerações e confusão em Bilbao

Os dois rivais esperaram um ano e aguardaram ao máximo na esperança de contar com público no clássico, mas não foi possível. O governo espanhol vetou a presença de pessoas nas arquibancadas do estádio Olímpico La Cartuja, em Sevilha, diante da situação ainda grave da pandemia no país. Entretanto, torcedores se aglomeraram.

Nas ruas de Bilbao, centenas de fãs do Athletic se reuniram antes mesmo da partida. A polícia basca teve que intervir para dispersar a aglomeração, e houve confronto. Segundo a rádio “Cadena SER”, alguns torcedores foram detidos, e uma mulher ficou ferida.

Uma investigação foi aberta para apurar possíveis responsáveis e também apurar o prejuízo e os locais que foram depredados. O prefeito de Bilbao, Juan Mari Aburto, condenou as aglomerações por meio de um post no Twitter.

– Alguns loucos fazendo incidentes antes da final. E as famílias que hoje sofrem com a Covid ou por não poderem aproveitar esse dia histórico? Você não representa os valores do nosso Athletic ou da nossa cidade. Por favor, um pouco de sanidade e vamos nos divertir.

Globo Esporte