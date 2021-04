Robert Scheidt conquista a prata em torneio de Vilamoura, em Portugal

(Foto: João Costa Ferreira/Osga Photo)





Aos 48 anos de idade, Robert Scheidt conquistou, neste sábado, a medalha de prata no torneio de Vilamoura, em Portugal, de vela, competição que reuniu os principais atletas do mundo na classe Laser. Ele ficou apenas um ponto atrás do campeão, o alemão Philipp Buhl (atual campeão mundial). O bronze acabou com o britânico Michael Beckett.

Nas doze regatas, Scheidt venceu uma prova, ficou em segundo em outras três. No último dia, ele conquistou um 3º e um 6º lugares, deixou o britânico Beckett, que era o líder, para trás, mas viu o alemão Buhl fazer um dia perfeito e pular para o primeiro lugar.

Os principais nomes do mundo participaram do evento, a exceção foram os competidores da Austrália e Nova Zelândia, que são países com as medidas restritivas muito fortes internamente, e os comitês locais tem evitado mandar atletas para o exterior.

O líder do ranking mundial, o francês Jean Bernaz fechou a competição em Portugal na quarta posição, enquanto o campeão mundial de 2018, Pavlos Kontides, do Chipre, foi 18º. Medalha de prata na Rio 2016, o croata Tonči Stiponovic, foi quinto neste sábado. Charlie Buckingham, dos EUA, e vice-líder do ranking foi sétimo colocado em Portugal. O terceiro no ranking mundial, Juan Ignacio Maegli, da Guatemala, ficou só em 32º.

Scheidt tem, na carreira, cinco medalhas olímpicas: ouro em Atlanta 1996 e Atenas 2004 e prata em Sydney 2000, sempre na classe Laser, além da prata em Pequim 2008 e bronze em Londres 2012 na classe Star. Na Rio 2016, ficou em quarto lugar.

