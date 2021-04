Sampaoli já estaria desgastado no Olympique de Marselha, diz jornal

(Foto: Getty Images)





Com pouco mais de um mês no Olympique de Marselha, Jorge Sampaoli já enfrenta problemas no relacionamento com o elenco. Segundo reportagem do jornal "L'Équipe" deste sábado, parte do grupo estaria cansada da maneira como o técnico comanda os seus treinos.

Atletas teriam reclamado dos gritos e reprovações de Sampaoli durante as atividades, além da sua incapacidade de adaptar a sua abordagem dependendo do jogador. De acordo com o "L'Équipe", o técnico já teria declarado que alguns deles não serviriam para o estilo de jogo que deseja implementar.

— Sobre o nosso diagnóstico depois de um mês de trabalho, nós buscamos a carga de trabalho que atenda ao jogo que queremos criar, de acordo com o o que a comissão técnica pretende, modificando hábitos anteriores. Essas mudanças profundas podem levar tempo — declarou Sampaoli na entrevista coletiva de quinta-feira.

Alguns jogadores conseguem se adaptar e outros não. Estou demandando do grupo somente o que tem a ver com o campo, o atleta.

— Jorge Sampaoli, sobre o seu método de trabalho no Olympique de Marselha

Jorge Sampaoli assinou contrato com o Olympique de Marselha até junho de 2023. Seu principal objetivo é classificar o time para a Liga dos Campeões na temporada que vem.

Com Jorge Sampaoli, o Olympique venceu três dos quatro jogos disputados (mais uma derrota), com seis gols marcados e quatro sofridos.

Segund o "L'Équipe", os gritos e reclamações de Sampaoli durante os treinos do Olympique estariam constrangendo e confundido alguns atletas, mesmo os mais experientes. Exercícios elaborados pelo treinador argentino foram descritos como "repetitivos" e "desgastantes".

Jogadores de linha estariam insatisfeitos com o quanto têm que correr durante os treinos, como se fosse um jogo. Jovens das categorias de base estariam resistindo participar das atividades.

Por outro lado, os exercícios de preparação de goleiros, conduzidos pelo auxiliar Jon Pascua, têm sido muito elogiados.

Após a vitória do último domingo sobre o Dijon, pelo Campeonato Francês, o atacante Dimitri Payet deixou escapar uma pista sobre a questão, com uma pitada de humor.

— A única coisa que não trabalhamos (desde que o Sampaoli chegou) é o sono, porque acordamos cedo e vamos para a cama tarde. Mas sabemos que é necessário e quais as recompensas, como hoje — declarou Payet.

O Olympique de Marselha está atualmente em sexto lugar no Campeonato Francês, com 48 pontos. São 13 pontos de distância para o primeiro integrante do G-4 da competição, o Lyon. Nesta rodada, o Olympique enfrenta neste sábado o Montpellier, fora de casa.

