Santa Cruz anuncia Alexandre Gallo como novo técnico após eliminação da Copa do Brasil

O Santa Cruz tem oficialmente um novo técnico. Alexandre Gallo foi anunciado na função nesta quarta-feira, um dia após a eliminação da equipe da Copa do Brasil. Depois de trabalhar à frente de Sport e Náutico, ele completa um ciclo no trio do Recife ao assumir, desta vez, o comando coral.

O contrato é válido até o fim do ano e, diante das eliminações na Copa do Brasil e no Nordestão, o técnico terá dois objetivos: o título estadual e o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Ele já deve estrear no próximo domingo, no clássico contra o Náutico, pelo Pernambucano.

O último trabalho de Alexandre Gallo foi no Botafogo-SP - acabou demitido após quatro jogos disputados no Campeonato Paulista deste ano. Em Pernambuco, ele teve passagens pelo Sport e pelo Náutico. No Timbu, treinou o time em três oportunidades - 2010, 2012 e 2016. No Leão, esteve em 2007, quando conquistou o Campeonato Pernambucano.

No currículo, ele tem ainda passagens por Santos, Internacional e Atlético-MG e pela base da seleção brasileira. Nesta temporada, ele esteve à frente do Botafogo-SP no Campeonato Paulista e deixou o cargo no início de abril.

O clube paulista informou que “infelizmente, os resultados não foram alcançados”, sem cravar se foi demitido ou houve um pedido de demissão. Na ocasião, o Pantera ocupa a lanterna do Paulistão, com um ponto conquistado e oito gols sofridos em quatro jogos.

Veja o comunicado do Santa Cruz

"O treinador Alexandre Gallo é o novo técnico do Santa Cruz. Ex-atleta, Gallo chega ao clube coral para dar sequência à temporada 2021, onde vai conduzir a equipe na disputa do Campeonato Pernambucano e do Brasileiro da Série C, com vínculo firmado até o fim do ano.

Experiente no futebol nacional, inclusive em áreas administrativas, Alexandre Gallo acumula passagens vitoriosas em clubes de grande expressão no Brasil, como Santos, Internacional e Atlético-MG. Gallo também conduziu o futebol de base da Seleção Brasileira, além de trabalhar no Japão e nos Emirados Árabes.

O treinador também possui conhecimento prático sobre o futebol, por ter trabalhado no Bahia, além dos rivais pernambucanos, Náutico e Sport. Na atual temporada Gallo conduziu o Botafogo de Ribeirão Preto na disputa do Campeonato Paulista."

