Santos vende Soteldo ao Toronto

(Foto: Ivan Storti / Santos FC)





Chegou ao fim a passagem de Soteldo pelo Santos. O atacante reforçará o Toronto FC, clube do Canadá que disputa a MLS (liga dos Estados Unidos). Com a transferência, o Peixe se livra, também, da punição na Fifa que o impedia de contratar novos jogadores.

As longas negociações entre Santos, representado pelo presidente Andres Rueda, e Huachipato, do Chile, sobre a liberação de Soteldo para o Toronto FC invadiram a madrugada deste sábado e terminaram só às 4h da manhã. Ficou acertado entre os clubes que:

O Santos repassará toda sua parte da transferência ao Huachipato (US$ 3 milhões);

O Santos pagará ao Huachipato mais US$ 500 mil para quitar toda a dívida pela contratação de Soteldo;

O Huachipato vai retirar da Fifa o processo que fazia com que o Santos não pudesse mais contratar jogadores;

O Santos terá 12,5% de uma venda futura do atleta.

A proposta inicial dos canadenses era de US$ 6 milhões (quase R$ 33,1 milhões) por 75% dos direitos econômicos do jogador. Seriam US$ 4 milhões pelos 50% que pertencem ao Santos e US$ 2 milhões por 25% que são do Huachipato, que mantém outros 25%.

Durante as negociações, porém, ficou acertado que seria US$ 3 milhões para cada um dos clubes, e o Santos pagará US$ 500 mil para acabar com a dívida com o Huachipato.

– Com este transfer ban resolvido, abrimos uma janela para podermos considerar a contratações pontuais, dentro da responsabilidade financeira que assumimos no clube, de atletas para encorpar o elenco, dada a participação em muitas competições de forma simultânea – disse o presidente Andres Rueda, responsável por conduzir as negociações.

O Santos, que não pagou pela compra de Soteldo em 2019, utilizará o dinheiro da venda do venezuelano para encerrar a dívida de US$ 3,5 milhões com o Huachipato para poder voltar a contratar jogadores, se livrando do "transfer ban" da Fifa. Assim, todo o dinheiro da transferência fica com os chilenos.

Soteldo chegou ao Santos cercado de desconfiança, especialmente por causa de sua baixa estatura (1,60m), mas adaptou-se rapidamente ao clube, virou xodó da torcida e recebeu propostas de outros clubes.

No ano passado, o venezuelano recusou investidas de Atlético-MG e Al Hilal, da Arábia Saudita. Dessa vez, porém, Soteldo se interessou desde o começo em transferir-se para o Toronto FC.

Além de ter um aumento salarial significativo em relação ao que recebe no Santos, o jogador vê o Canadá como um país desenvolvido e a MLS como uma liga em ascensão, que tem atraído grandes nomes do futebol recentemente.

Logo que a proposta dos canadenses se tornou pública, Soteldo fez questão de externar seu desejo de ser negociado publicamente, em entrevista exclusiva ao ge.

– Estou animado para jogar pelo Toronto FC. Eles contam comigo para brigar por tudo e ser um dos jogadores da franquia. O Canadá é um país lindo, e a MLS cresceu de forma impressionante. Tenho certeza de que muito em breve será uma das ligas mais poderosas do mundo. E quero fazer parte dessa história – disse, na ocasião.

Pelo Santos, Soteldo disputou 105 partidas e marcou 20 gols. No elenco, o técnico Ariel Holan tem Lucas Braga e Ângelo como principais opções para substituir o venezuelano.

Globo Esporte