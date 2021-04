São Paulo encerra parceria no vôlei com Barueri, de José Roberto Guimarães

(Foto: Miguel Schincariol)





O São Paulo encerrou a parceria com o time de vôlei feminino do Barueri, do técnico José Roberto Guimarães. O clube tinha parceria desde 2019, na gestão de Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

Em 2016, José Roberto Guimarães iniciou o projeto do Barueri com seus próprios recursos. Três anos depois, o São Paulo firmou um acordo para ser um patrocinador do time de vôlei do treinador e levar o escudo no uniforme.

No entanto, o São Paulo enfrentava uma grave crise financeira, não conseguiu os patrocinadores que almejava e deixou de pagar os valores de contrato com José Roberto Guimarães e com o time de vôlei.

Durante o período, o técnico pagou certas despesas do seu próprio bolso. Em uma entrevista no final de 2020 ao ge, José Roberto Guimarães acreditava que a parceria ainda pudesse dar certo.

Com a mudança na presidência do São Paulo – saiu Leco e entrou Julio Casares – o clube fez um acordo de pagamento com o treinador e decidiu encerrar a parceria com a equipe para os próximos anos.

O time do Barueri seguirá suas atividades normalmente sob o comando de José Roberto Guimarães. A equipe, inclusive, está se reforçando para as competições da nova temporada.

O São Paulo, por sua vez, não pretende fazer outras parcerias no esporte e seguirá apenas com o basquete masculino ativo.

Globo Esporte