Seedorf quer advertência para jogadores que falam com rivais ou árbitros tapando a boca

Segundo o ex-jogador holandês Clarence Seedorf, os jogadores de futebol devem ser punidos se cobrirem a boca ao falar com um adversário ou com o árbitro.

Um dos motivos para isso foi o incidente envolvendo um jogador do Slavia Praga. O zagueiro Ondrej Kudela cobriu a boca quando supostamente abusou racialmente de Glen Kamara, atleta do Rangers, durante um jogo da Liga Europa no mês passado. Kudela nega ter abusado racialmente em Kamara, mas cumpriu um jogo de suspensão da Uefa depois de admitir ter insultado o finlandês não racialmente.

- Fala-se muito, mas não se faz o suficiente. A necessidade é óbvia e muito urgente (de combater o racismo). Da perspectiva dos atletas, tenho visto coisas como jogadores falando e cobrindo a boca durante as partidas. Houve algumas situações racistas nas últimas semanas nas quais os jogadores fizeram discursos de ódio. Essas coisas podem ser facilmente atacadas por implementação de algumas regras – afirmou Seedorf, atualmente técnico da seleção de Camarões, durante uma reunião do Conselho da Europa sobre o combate ao discurso de ódio.

- Para mim, deveria ser proibido poder falar desse modo. Quando falamos de esporte, tem que ser totalmente transparente, então por que eu cobriria minha boca se preciso falar com meu adversário? Se eu quiser falar com meu treinador ou companheiro de equipe, tudo bem, mas quando eu abordar o árbitro ou outro jogador em qualquer esporte, você não deveria ter permissão para tapar a boca, tem que ser uma sanção, um cartão amarelo - pediu Seedorf, ídolo do Botafogo e vencedor da Liga dos Campeões em quatro oportunidades.

Globo Esporte