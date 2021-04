Seleção feminina de basquete é vetada de participar do Sul-Americano na Colômbia

(Foto: Fidel Carrillo/Lima 2019)



Por Redação Blog do Esporte





A seleção feminina de basquete do Brasil foi impedida de entrar na Colômbia para disputar o Campeonato Sul-Americano, que será disputado entre os dias 10 e 16 de maio, na cidade de Cali. A equipe não poderá desembarcar no país sede do evento por questões relacionadas a Covid-19. O Brasil é 26 vezes campeão da competição.

“Estávamos prontos para jogar o Sul-Americano. Queríamos buscar nossa classificação dentro de quadra. Com planejamento pronto da comissão técnica e de todo o departamento. E com todos os rígidos protocolos da FIBA para a pandemia da Covid-19. Mas, temos que respeitar a posição da Colômbia e pelo ranking, por liderarmos e por esportivamente não termos qualquer medida a tomar, vamos à AmeriCup diretamente e tenho certeza que faremos bonito em Porto Rico”, disse o presidente da CBB, Guy Peixoto.

A seleção masculina passou por um problema semelhante no início do ano, quando não pode embarcar para as partidas das Eliminatórias para a Copa América.

O torneio é classificatório para a Copa América, que será disputada em julho e, por sua vez, vale vagas para o Campeonato Mundial de 2022. A entidade que comanda o esporte no continente garantiu vaga direta para o Brasil na AmericasCup, mesmo sem disputar o torneio, devido ao país ser o líder do ranking sul-americano.

Com a classificação do Brasil, restam três vagas para a Copa América. A AmericasCup já conta com Porto Rico, Ilhas Virgens, República Dominicana, El Salvador, Canadá, Estados Unidos e agora o Brasil. A competição será disputada em San Juan, em Porto Rico, e é o primeiro passo da jornada de classificação das seleções para a Copa do Mundo de 2022, na Austrália.