Sem candidato de oposição, Real Madrid confirma reeleição do presidente Florentino Perez

Florentino Perez permanecerá como presidente do Real Madrid até 2025, após concorrer à reeleição sem oposição, confirmou o clube espanhol nesta terça-feira.

A ata da reunião publicada pela Real revelou que a decisão foi tomada após 14 minutos, durante uma videoconferência, pois o encontro presencial não foi possível devido à pandemia do coronavírus.

Empresário renomado do ramo de construções, Florentino Perez, que está no cargo desde 2001 com uma pausa de 2006-2009, terá Fernando Fernandez Tápias, Eduardo Fernandez de Blas e Pedro Lopez Jimenez como vice-presidentes.

De acordo com a mídia espanhola, Perez está confiante de que a inauguração do renovado estádio Santiago Bernabeu iniciará uma nova era econômica para o clube, que tem como alvos de transferência neste verão os atacantes Kylian Mbappé e Erling Haaland.

