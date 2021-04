Sport e Dorival Júnior encerram conversas, e clube segue busca por novo técnico

Dorival Júnior não será o substituto de Jair Ventura no comando do Sport. O nome do técnico era o mais forte para assumir o cargo, por ser preferência do presidente reeleito Milton Bivar. No entanto, por uma questão de problema de saúde na família do treinador, as conversas foram interrompidas neste domingo.

Em contato rápido com o ge, Dorival Júnior avisou que havia conversado com Milton, e que o presidente do Leão falaria pelos dois. Bivar confirmou a questão familiar como motivo para o fim das negociações em entrevista à Rádio Jornal, afirmando que o salário já havia sido acertado.

Ainda segundo o presidente rubro-negro, o nome de Vanderlei Luxemburgo - ventilado na imprensa - agrada à direção pelo perfil. O ge entrou em contato com Luxa, que negou ter recebido contato do Sport e acrescentou que não pretende trabalhara no momento.

Luxemburgo foi técnico do Leão em 2017. Assumiu no final do Campeonato Pernambucano e conquistou o título. Na Série A, teve um bom início, chegando a ocupar a 6ª colocação, mas o time perdeu fôlego e ele acabou demitido em outubro, após derrota pela Sul-Americana.

Com isso, o Sport pode não cumprir o esperado anúncio de seu novo treinador na próxima segunda-feira, conforme havia dito o vice-executivo Carlos Frederico. Ainda assim, o acerto com um técnico não passa desta semana, segundo Bivar.

Globo Esporte