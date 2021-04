Stock Car altera local da primeira etapa para Goiânia

(Foto: Duda Bairros/Stock Car)





Promotora da Stock Car Pro Series, a Vicar anunciou hoje que alterou o local da primeira etapa da temporada 2021. Antes agendada para acontecer em Londrina (PR), a etapa será realizada em Goiânia (GO), mantendo a data do dia 25 de abril. A decisão veio após autorização emitida pelo Governo de Goiás, por meio do secretário de Estado de Esporte e Lazer, Henderson Rodrigues, com aval da Secretaria de Estado da Saúde, dirigida pelo secretário Ismael Alexandrino. Também deve abrir a temporada na mesma data a categoria Stock Light.

Em 2020, a Stock Car adotou um rígido protocolo de segurança sanitária, que foi seguido em todas as etapas e cujo modelo acabou sendo adotado por competições em todo o país. “Fomos bastante rigorosos em 2020 e neste ano vamos aprimorar ainda mais os controles em todas as praças onde competirmos”, disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar. “Conseguimos competir em todas as praças no ano passado sem incidentes. E vamos repetir isso em 2021, mas agora com mais eficiência ainda. Gostaria de agradecer ao governador Ronaldo Caiado e aos secretários Henderson Rodrigues e Ismael Alexandrino por reconhecerem nosso empenho e a qualidade dos controles que implementamos”, completou Julianelli.

“Analisando o evento da Stock Car percebemos que, além do protocolo de segurança sanitária exemplar, o próprio esporte não exige contato físico. O decreto editado pelo governador Ronaldo Caiado permite eventos esportivos profissionais, desde que não haja presença de público, então não há razão para não acolher a Stock Car, que tem ainda como benefício a injeção de recursos na economia, movimentando toda uma cadeia de consumo e empregos que vai dos hotéis até pequenos estabelecimentos – todos passando por um momento de dificuldade extrema em seus negócios”, destacou Henderson Rodrigues, Secretário de Esportes e Lazer de Goiás. “Obviamente, vamos exigir e fiscalizar a aplicação de todas as regras de segurança sanitária. Essa é a condição básica e fundamental dentro dessa permissão”, concluiu Rodrigues.

Protocolo

Desde 2020, a Stock Car criou um modelo de protocolo que exige testagem de todos os envolvidos no evento no padrão RT-PCR, o mais preciso indicador de contaminação da covid-19. Os eventos da categoria são realizados sem a presença de público, imprensa, patrocinadores e convidados, permanecendo no autódromo apenas os profissionais indispensáveis para a realização das corridas. As equipes, inclusive, têm seu número de membros reduzido visando evitar aglomeração dentro dos boxes.

Ao chegarem ao autódromo, todos os participantes passam por uma barreira sanitária, onde são conferidos os resultados dos testes e é aferida a temperatura corporal. Em todo o perímetro do circuito, é obrigatório o uso de máscaras e há totens para aplicação de álcool gel distribuídos em todos os ambientes e nas áreas externas.

Não é permitida a permanência dos membros das equipes nos boxes de outros times, além de ser proibida a circulação pelas cidades onde acontecem as provas. Qualquer aglomeração pode ser punida com a exclusão do evento, enquanto reuniões e briefings com a direção de provas são realizados de forma virtual.