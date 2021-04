Taubaté domina o Minas e é bicampeão da Superliga Masculina de vôlei

(Foto: Danilo Sardinha)





Se, no papel, os nomes gritavam o favoritismo desde o início, Taubaté fez questão de confirmar qualquer previsão em quadra. Na noite desta sexta-feira, em Saquarema, uma aula. Absoluta, a equipe do interior paulista dominou o Minas, fechou a série e conquistou o título da Superliga Masculina. Foi uma vitória seca e incontestável, sem qualquer reação do outro lado: 3 sets a 0, parciais 25/20, 25/22 e 25/17, em 1h26.

Como vencera o primeiro jogo da final, Taubaté entrou em quadra decidido a dar fim à série nesta sexta. Minas não teve chances. O time paulista, campeão em 2018/2019, chega ao segundo título seguido da Superliga - a temporada passada foi cancelada por conta da pandemia de coronavírus. Veja a lista com todos os campeões da Superliga Masculina.

- Sinceramente, não mudamos absolutamente nada. Treinamos, tudo como temos feito o ano inteiro. Time que trabalha muito e colhe os frutos. As pessoas podem dizer que são medalhões, mas nosso negocio é o trabalho. Trabalhamos muito, nos sacrificamos e deu tudo certo - disse Bruninho, campeão em sua primeira temporada na Taubaté e eleito melhor do jogo nesta sexta.

1° set: Taubaté larga na frente

Lazo subiu junto à rede e firmou a mão para parar o ataque de Felipe Roque e marcar o primeiro ponto da noite. O Minas abriu 3 a 1, mas viu o Taubaté chegar ao empate com um ace de Maurício Borges. O time paulista passou à frente logo na sequência, com Maurício Souza. Foi um início equilibrado. Com uma marcação forte em cima de Escobar e muita força no saque, o Taubaté conseguiu abrir 12/10 depois de um bloqueio sobre o oposto cubano.

Ao ver o placar subir para 14/11, Nery Tambeiro pediu tempo. Quis passar tranquilidade ao time mineiro diante da eficiência do Taubaté. Aos poucos, o Minas conseguiu diminuir. Em um ace de Honorato, a diferença caiu para apenas um ponto (18/17). Mas a reação parou por aí. João Rafael, ao entrar para sacar, levou o time paulista a 23/19 no placar. A vitória na parcial veio logo depois, em mais um ace, de Felipe Roque: 25/20.

2° set: Minas erra, e Taubaté domina

Uma pancada de Escobar abriu a contagem no segundo set. Mas a vantagem não durou. Douglas Souza, pouco depois, abriu 3/1 para o Taubaté. O Minas sofria com uma certa falta de eficiência no ataque. Sua maior arma, o oposto cubano, sofria com os bloqueios de Douglas Souza – só no início da parcial foram dois. Ainda assim, Matheus Pinta fez o time mineiro deixar tudo igual: 7/7. Honorato, logo depois, deu a vantagem ao Minas.

A vantagem, mais uma vez, pouco durou. Um saque para fora, um (novo) bloqueio em Escobar – desta vez de Maurício Borges-, e um ace de Douglas Souza. Com 10/8 a favor do Taubaté, Nery Tambeiro parou o jogo. Não funcionou. O Taubaté fez com que o Minas se arriscasse ao máximo para tentar se manter na partida. Em alguns momentos, funcionou. Mas, em outros, o time mineiro deu pontos de graça para os rivais. Foi assim que os paulistas chegaram a 20/15 no placar. Por um momento, o Minas até ensaiou uma reação. Um saque de Honorato na rede, porém, deu fim a qualquer chance de virada: 25/22.

3° set: Taubaté garante o título

Na volta à quadra, Taubaté manteve o ritmo. Diante de um rival abalado, a equipe paulista quis resolver logo o jogo. Abriu vantagem desde o início, à base das pancadas de Gabriel Cândido e Douglas Souza. Apesar do esforço de Nery Tambeiro em mudar o jogo, o time mineiro não conseguiu responder em quadra. Os erros aumentaram, e Taubaté sobrou. Ainda deu tempo de Raphael, capitão, entrar em quadra para o último ponto, em bloqueio: 25/17.

Globo Esporte