TCL anuncia patrocínio da CONMEBOL Copa América 2021

A TCL Electronics (1070.HK), uma das principais representantes da indústria global de televisões e a marca de TV que mais cresce no mundo, anuncia hoje o patrocínio da CONMEBOL Copa América 2021, como parte de sua estratégia de marketing. A Empresa desta forma se mantém engajada com os fãs do esporte em todo o mundo.

"Estamos entusiasmados com a parceria com a CONMEBOL Copa América 2021. O futebol é um dos esportes mais queridos na América Latina e no resto do mundo, e apesar dos desafios trazidos pela pandemia, a TCL estendeu a parceria, na esperança de encorajar e inspirar o público com o poderoso espírito do futebol", disse Carlos Li, General Manager TCL Latin Business Center.

Mercado

O ano de 2020 foi excepcional para a TCL, com volume global de vendas de TVs atingindo 24 milhões de unidades, representando um crescimento anual de 16%. De acordo com o último relatório da Omdia, a marca também ampliou o seu share no mercado global, alcançando 10,7% de participação de mercado em 2020, um crescimento de 16% em relação ao ano anterior, tornando a TCL a terceira marca de televisões mais vendida do mundo.

De acordo com a GFK, em 2020, o valor de vendas em televisores marca TCL aumentou (em relação ao ano anterior) 72% no Brasil, enquanto na Argentina o aumento foi de 113%. Outros mercados latino-americanos, como Chile, Equador, México e todos os outros países também têm crescimento de mais de 50% em relação a 2019.

Vale lembrar que, além das ofertas de TV, a TCL também cresceu significativamente nos principais setores de eletrodomésticos, como ar-condicionado, refrigerador e produtos IoT.

A Parceria

A CONMEBOL Copa América 2021, maior torneio de futebol disputado entre as seleções da região das Américas, chega a sua 47ª edição e será realizado entre os dias 13 de junho a 10 de julho na Argentina e na Colômbia. O torneio estava originalmente programado para ocorrer em 2020, mas foi adiado por um ano devido à pandemia de COVID-19 na América do Sul.

A parceria contínua da TCL com a CONMEBOL Copa América 2021 é apenas uma das muitas maneiras de se conectar com as comunidades esportivas em crescimento e cumprir seu compromisso com os consumidores globais. Outros parceiros esportivos da TCL incluem o Embaixador Global Rodrygo Goes, a Federação Internacional de Basquete ("FIBA"), a Confederação Brasileira de Futebol ("CBF"), a Federação Argentina de Futebol ("AFA"), o Melbourne Victory Football Club na Austrália entre muitos outros.

Mais detalhes das atividades online e offline da TCL para a CONMEBOL Copa América de 2021 serão divulgados em breve.