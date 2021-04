TeamViewer fecha parceria com Mercedes-AMG e Mercedes-EQ

As equipes da Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas e da Fórmula E Mercedes-EQ anunciam oficialmente uma nova parceria com a TeamViewer, empresa líder mundial de software que passará a fornecer suas soluções de acesso e conectividade remota com tecnologia de última geração para elevar a performance das duas equipes automobilísticas pelos próximos cinco anos. Com o acordo, a TeamViewer torna-se a primeira empresa parceira dos times da Mercedes de Fórmula 1 e Fórmula E, com inclusão em destaque do logotipo da marca da empresa nos carros e nas fotos dos pilotos.

Como única fabricante competindo em ambas as categorias, a Mercedes ocupa posição estratégica e privilegiada para troca e desenvolvimento de tecnologias. Por sua vez, a TeamViewer se unirá ao ecossistema de alta tecnologia da Mercedes, que está projetando o futuro da mobilidade no laboratório de desenvolvimento mais rápido do mundo graças às soluções híbridas de desempenho avançado na Fórmula 1 e à tecnologia elétrica de baterias na Fórmula E – inovações que certamente farão parte dos futuros veículos de passageiros em todo o mundo. As exigentes condições de operação à distância, assim como a natureza data-driven de cada série de corridas, revelarão casos de uso que poderão ser transpostos das pistas para o ambiente industrial dos clientes TeamViewer.

A plataforma TeamViewer implementará a eficiência dos times da Mercedes, com operações remotas otimizadas e conectividade aprimorada entre os processos das equipes ao longo da pista e de volta à base, especialmente no suporte durante os testes e as corridas. Além disso, o TeamViewer desempenhará um papel importante na jornada do automobilismo rumo às emissões Net-Zero, que representam o futuro da energia sustentável, permitindo que pessoas e empresas monitorem seus sistemas remotamente de forma eficaz e plena. Ao possibilitar o trabalho remoto e as soluções de Internet das Coisas (IoT) em vários locais, a tecnologia TeamViewer contribuirá para mais reduções da pegada de carbono das equipes de corrida.

O anúncio da parceria também fornece uma prévia da marca que aparecerá nos carros de corrida da Mercedes nas Fórmula 1 e E, assim como nos macacões e roupas das equipes e dos pilotos já nas próximas corridas de cada série no E-Prix de Mônaco em 8 de maio e no Grande Prêmio de Mônaco no dia 23 de maio.

Transmitida por emissoras de TV em mais de 170 territórios ao redor do planeta e com mais de 500 milhões de fãs globais, a Fórmula 1 é a plataforma esportiva anual mais popular do mundo, atingindo uma audiência anual acumulada de mais de 1,5 bilhões de pessoas. A Fórmula E também tem atraído um público novo e já cativo para esse formato único de automobilismo com carros elétricos nas cidades. Juntas, as duas séries ajudarão a elevar a TeamViewer ao posto de marca global de tecnologia através de corridas em 25 países em seis continentes.

"Estamos muito felizes em anunciar esta nova parceria com a TeamViewer", afirma Toto Wolff, CEO e Chefe da Escuderia e do time Mercedes-AMG Petronas F1 e Chefe da Mercedes-Benz Motorsport. "O Motorsport é um catalisador comprovado para o desenvolvimento tecnológico e comercial e estamos muito animados em trabalhar junto com a TeamViewer em ambas as frentes nos próximos anos". Segundo o executivo, a marca TeamViewer é dinâmica e com projetos ambiciosos e está em total sinergia com o espírito pioneiro da Mercedes-Benz no automobilismo. “Ao trabalharmos juntos na F1 e FE, podemos impulsionar ganhos no desempenho da tecnologia e ajudaremos a otimizar as operações remotas para muitas empresas em todo o mundo. Além de nossas próprias ambições em termos de sustentabilidade, estamos convencidos de que o crescimento de companhias como a TeamViewer fará uma diferença significativa nas emissões de CO2 em uma escala muito mais ampla. Estou realmente entusiasmado em recebê-los na equipe – e ansioso para ver a marca TeamViewer entrar no palco global com nossas corridas de Mônaco em maio", complementa Wolff.

Oliver Steil, CEO da TeamViewer, também comemora a parceria. “Estamos muito orgulhosos de nos tornar parceiro oficial da Mercedes-Benz, uma das marcas mais icônicas do automobilismo. A TeamViewer e a Mercedes compartilham os mesmos valores de desempenho, inovação e engenharia. A parceria é um pilar fundamental em nossa estratégia para construir uma marca de tecnologia verdadeiramente global, ao mesmo tempo em que cria oportunidades para transferência dos casos de uso do automobilismo, um esporte cuja natureza é orientada e impulsionada por dados, para o ambiente industrial dos nossos clientes. Estamos igualmente felizes em fornecer às equipes Mercedes de Fórmula 1 e Fórmula E nossas soluções líderes de mercado em conectividade para diagnósticos e colaboração remota – tornando-as mais rápidas, mais eficientes e mais sustentáveis. A união de forças com esses incríveis profissionais das equipes de maior sucesso do esporte motorizado sustenta nossa estratégia de crescimento por muito mais tempo, gerando um valor adicional para nossos clientes, funcionários e acionistas.”

Além da Mercedes-Benz, a TeamViewer anunciou também em março de 2021 uma grande parceria com o Manchester United, tornando-se o mais novo patrocinador master do clube inglês de futebol. A logomarca da TeamViewer estampará as camisas dos Red Devils. As duas parcerias são peças-chave na estratégia de marketing da TeamViewer para investir globalmente em seu patrimônio de marca e acelerar a expansão de clientes corporativos e usuários domésticos em mercados-chave de crescimento. A TeamViewer espera que ambas as parcerias esportivas fomentem o crescimento após 2023, quando projeta um faturamento de 1 bilhão de euros, levando a faturamentos extras de cerca de 150 milhões de euros em 2025 ao mesmo tempo em que mantém os melhores níveis de rentabilidade da classe. O investimento nas equipes Mercedes F1 e FE já mostra reflexos na orientação da margem EBITDA ajustada e atualizada recentemente de 49% para 51% dos faturamentos para 2021. Todas as atividades de marketing estratégico não têm impacto sobre outras iniciativas de crescimento, incluindo investimentos em vendas e P&D, bem como outras aquisições tuck-in.