Thiago Silva é expulso, Matheus Pereira brilha, e West Bromwich goleia Chelsea de virada

Um de cada lado, os brasileiros tiveram sortes distintas na abertura da 30ª rodada do Campeonato Inglês, neste sábado. Melhor para quem estava vestido de verde-amarelo. O zagueiro Thiago Silva foi expulso logo aos 29 minutos, em punição com segundo cartão amarelo questionável, e deixou o caminho aberto para o atacante Matheus Pereira brilhar. O meia-atacante mineiro formado nas divisões de base do Sporting, de Portugal, fez dois gols e participou dos outros três, dando duas assistências, na vitória de virada do West Bromwich sobre o Chelsea por 5 a 2, no Stamford Bridge.

Foi a primeira derrota do técnico alemão Thomas Tuchel no comando do Chelsea. O time estava invicto desde a sua estreia, em 27 de janeiro, há 14 jogos, e só tinha sofrido dois gols no período. Com o tropeço, a equipe londrina pode perder a quarta colocação, última posição que garante vaga na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Com 51 pontos, corre risco de ser ultrapassado na rodada. No outro extremo da classificação, o West Bromwich soma agora 21, mas a quarta vitória no Inglês não o tira do penúltimo lugar.

O Chelsea abriu o placar aos 27 minutos, com Pulisic, mas começou a sucumbir logo depois, quando Thiago Silva foi expulso, aos 29. Punido com cartão amarelo aos cinco minutos, acabou deixando seu time com 10.

Matheus Pereira começou a roubar a cena antes do intervalo, com dois gols seguidos nos acréscimos. Empatou aos 47 e virou aos 49. No segundo tempo, participou da jogada do terceiro, marcado por Callum Robinson, aos 18, deu assistências para o próprio irlandês voltar a marcar aos 46, depois de Diagne fazer 4 a 2 aos 23 - Mason Mount chegou a diminuir para o Chelsea aos 21.

Na quarta-feira que vem, o time inglês volta suas atenções para a Liga dos Campeões. Enfrenta o Porto no jogo de ida das quartas de final, fora de casa, às 16h (de Brasília).

Globo Esporte