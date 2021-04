Time que revelou Rogério Ceni é rebaixado em MT com pior campanha dos últimos 10 anos

(Foto: Valcir Pereira/SportSinop.com)





Quando o árbitro apitou o fim do jogo entre Sinop e Nova Mutum, neste domingo, a decepção ficou estampada no rosto de todos os atletas do Sinop Futebol Clube. Foram nove jogos na primeira fase do Campeonato Mato-grossense e nove derrotas. A última delas por 2 a 1 para o Nova Mutum, dentro do estádio Gigante do Norte, em Sinop. Esta é a pior campanha dos últimos 10 anos de uma equipe no Mato-grossense.

O Sinop é umas das equipes mais tradicionais de Mato Grosso, com três títulos estaduais - 1990, 1998 e 1999. O primeiro deles é histórico. O Galo do Norte, como é conhecido, foi o primeiro time do interior a conquistar um título estadual.

Nesta primeira conquista, o goleiro era Rogério Ceni, atualmente técnico do Flamengo. O jovem Rogério era o terceiro goleiro no início da competição, mas assumiu a titularidade e foi fundamental para aquele título.

Nestas últimas 10 disputas de Campeonato Mato-grossense, tiveram péssimas campanhas, mas nenhuma sem a equipe ter conquistado ao menos um empate. Caso do Operário FC em 2016 e do Mato Grosso em 2014, que fizeram um ponto.

Confira as piores campanhas dos últimos 10 anos no Mato-grossense:

2021 - Sinop - 9 jogos e 9 derrotas

2020 - Araguaia - 9 jogos, 8 derrotas e 1 vitória

2019 - Operário FC - 9 jogos, 8 derrotas e 1 vitória

2018 - Poconé - 9 jogos, 5 derrotas, 3 empates e 1 vitória

2017 - Cacerense - 8 jogos, 5 derrotas e 3 empates

2016 - Operário FC - 8 jogos, 7 derrotas e 1 vitória

2015 - Cacerense - 8 jogos, 4 derrotas, 2 empates e 2 vitórias

2014 - Mato Grosso - 8 jogos, 7 derrotas e 1 empate

2013 - Vila Aurora - 16 jogos, 10 derrotas e 6 empates

2012 - Barra do Garças - 18 jogos, 7 derrotas, 9 empates e 2 vitórias





Globo Esporte