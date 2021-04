Tóquio inaugura estátuas de mascotes a 100 dias para as Olimpíadas

Celebrando o marco de 100 dias para o início das Olimpíadas, Tóquio inaugurou nesta quarta-feira estátuas das mascotes Miraitowa e Someity. O Comitê Organizador afirmou estar empenhando em "oferecer uma luz de esperança" com a realização dos Jogos a partir do dia 23 de julho.

- No último ano, atletas de todo o mundo mantiveram a fé e continuaram a treinar apesar dos enormes desafios. Em breve, todos poderemos comemorar o que eles conquistaram. Os Jogos serão uma celebração de resiliência, de solidariedade e de nossa humanidade compartilhada. O mundo enfrentou uma crise sem precedentes e Tóquio 2020 está empenhada em oferecer uma luz de esperança e consolo - disse Seiko Hashimoto, presidente do Comitê Organizador de Tóquio, lembrando os desafios da pandemia do coronavírus.

Além das estátuas das mascotes, os japoneses inauguraram mais um monumento olímpico. Os aros símbolos dos Jogos foram instalados no topo do monte Takao, um ponto turístico de Tóquio.

- Nos próximos 100 dias, Tóquio continuará ajustando seus planos. Os Códigos de Conduta serão atualizados para incluir ainda mais detalhes e refletir os conselhos mais recentes de especialistas. Tóquio também finalizará decisões como a capacidade de espectadores nos locais. Todas as decisões serão tomadas com o objetivo final de garantir um ambiente seguro onde os atletas possam dar o seu melhor - disse Hashimoto.

Globo Esporte