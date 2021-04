Torneio mundial inédito aos universitários anuncia semifinalistas brasileiros

De streamer main Viper à ‘união de faculdades’, o Brasil já conhece os times que brigam pelo título nacional do primeiro torneio mundial de VALORANT aos universitários. Após grandes embates, as equipes ‘Seleção’, ‘Odin e Amigos’ e ‘Stay at Home’ garantiram vagas na semifinal do Red Bull Campus Clutch, que acontece dia 15 de maio e, agora, aguardam os próximos duelos. Entre os classificados, algumas curiosidades já chamam atenção dos fãs do fps.

Com mais de 127 mil seguidores na Twitch, Eduardo ‘Coreano’ Pereira estuda na CEFET-MG. Em seus vídeos, mostra grande habilidade com a controladora Viper, sendo até elogiado por pro-players, casters e streamers do cenário brasileiro. Agora, pelo time Stay at Home, quer conquistar o título inédito do Red Bull Campus Clutch e representar o País no Mundial.

“Eu gostaria de jogar o Red Bull Campus Clutch com pessoas do cenário com as quais eu já tive certo contato. Todos os quatro jogadores do time (Docks, Prince, Rhamurthi e Suave) são jogadores que eu diariamente enfrentava nas filas ranqueadas do VALORANT, portanto, eu já conhecia o potencial individual de cada um. Depois de alguns contatos e conversas, resolvemos nos juntar para formar esse time para o campeonato. O Prince, em específico, já foi meu teammate em outros times não universitários de VALORANT, no passado”, afirma Coreano.

Com cinco gamers de universidades diferentes, Seleção faz jus ao nome. Acostumados a disputar as ranqueadas de VALORANT, eles se uniram para formar um time focado no Mundial. Até o momento, a semifinal já está garantida. De vários cantos do Brasil, os estudantes da Seleção representam as faculdades UNIFAE, Mackenzie, IFF, IBMEC e Universidade Vila Velha. Já Odin e Amigos carregam a pluralidade em seus cursos, com representantes que variam de Educação Física, Nutrição até Direito. O nome do time homenageia a habilidade de um dos gamers, que costuma jogar com Odin.

TREINO COM A FURIA

Classificados à semifinal do Red Bull Campus Clutch, os times já ganharam um prêmio especial. Na última semana, eles tiveram direito a encarar os pro-players de VALORANT da FURIA em uma gameplay. Ao longo do encontro virtual, puderam conhecer um pouco mais da rotina da equipe, treinar as habilidades e ainda receber um monitoramento exclusivo sobre os pontos fortes e fracos.

PRÓXIMA FASE

As disputas das semifinais do Red Bull Campus Clutch acontecerão no próximo dia 15 de maio, no sistema MD3 (Melhor de três jogos). Dos três times, apenas dois avançam rumo à grande decisão brasileira, no dia 16 de maio, cujo formato é MD5 (Melhor de cinco jogos). O evento contará com narração e comentários dos casters oficiais da Riot Games, como Nicolino, Melão e Paula Nobre, além de transmissão ao vivo para todo o País na Loading, TikTok e Twitch.

O grande vencedor, além do troféu nacional, representará o Brasil na etapa mundial diante de 50 países, como Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Reino Unido, que acontecerá em junho/julho. O campeão internacional vai faturar 20 mil euros, o primeiro troféu da competição e ter a chance de ver as maiores estrelas do game competirem no próximo VALORANT Masters, dentro da Champions Tour 2021.

CALENDÁRIO

Em 2021, o Red Bull Campus Clutch conta com parcerias globais da AOC, SteelSeries e Intel. No Brasil, a BBL e-Sports será a organizadora do evento. Confira, abaixo, as principais datas para não perder nada do primeiro evento mundial de VALORANT aos universitários:

- 15/5: Semifinais

- 16/5: Final Brasil

- Junho/Julho: Etapa Mundial