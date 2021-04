Tsitsipas conquista seu primeiro título de Masters 1000

(Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)





O grego Stefanos Tsitsipas conquistou, neste domingo (18/04), um marco em sua carreira. O tenista de 22 anos, atual número 5 do mundo no ranking da ATP, ganhou seu primeiro título de Masters 1000 da carreira ao derrotar o russo Andrey Rublev, oitavo do mundo, por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/3) na final em Monte Carlo. Veja abaixo o ponto do título e a comemoração de Tsitsipas.

- Tive uma semana incrível em Monte Carlo. Não consigo descrever meus sentimentos agora. Estou inundado por muitas emoções e nostalgia diferentes. É incrível que eu seja capaz de estar na posição que estou. Ambos merecíamos estar na final. Nós fizemos uma luta incrível e um show incrível. Eu consideraria essa a semana da minha vida até agora - disse o atleta, emocionado, em entrevista após à partida.

Foi o sexto título da carreira de Tsitsipas, o segundo no saibro. O grego, que venceu o Nitto ATP Finals em 2019 e acaba de assumir a liderança do ATP Finals, mostrou um jogo de extrema consistência e não teve nenhum saque quebrado por Rublev. Por outro lado, quebrou o serviço do adversário logo no início dos dois sets, e não deu brecha para uma reação.

Em sua caminhada rumo ao título, Tsitsipas venceu o russo Aslan Karatsev por 2 a 0 (6/3 e 6/4); o chileno Cristian Garín por 2 a 0 (6/3 e 6/4); o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por W.O.; e o britânico Daniel Evans por 2 a 0 (6/1 e 6/1). Já na sua trajetória até a final, Rublev derrotou o italiano Salvatore Caruso por 2 a 0 (6/3 e 6/2); o espanhol número 11 do mundo Roberto Bautista Agut por 2 a 1 (7/6, 5/7 e 6/3); o supercampeão do saibro e número 3 do mundo Rafael Nadal, por inesperados 2 sets a 1 (6/2, 4/6 e 62); e o norueguês Casper Ruud por 2 a 0 (6/3 e 7/5).

Globo Esporte