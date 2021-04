Tsitsipas fura bolha do Masters 1000 de Miami e é multado

(Foto: Getty Images)





Tenista número 5 do mundo, Stefanos Tsitsipas foi multado em 7,5 mil dólares, quase R$ 43 mil, por furar bolha sanitária nos Estados Unidos enquanto disputava o Masters 1000 de Miami. A informação foi apurada pelo site canadense "Open Court" e confirmada pela ATP.

- Após uma violação dos protocolos da Covid-19 em Miami, a ATP pode confirmar que Stefanos Tsitsipas incorreu em uma multa de US$ 7.500 (cerca de R$ 42.810,00) - respondeu a entidade que regula a modalidade.

Na ocasião, o grego e o pai Apostolos, que é também seu treinador, deixaram as dependências do evento, o que não estava permitido em decorrência dos protocolos sanitários para evitar a propagação do coronavírus, para ir até um polo gastronômico popular na cidade chamado "Whole Foods".

Vale lembrar que no ATP 500 de Acapulco no México a equipe do grego também já não tinha mostrado pudor ou medo de infringir as regras quando circulou sem máscara e os cuidados necessários pelo evento.

Apesar de ter pagado quase R$ 43 mil pela multa, Tsitsipas não sairá no prejuízo, visto que recebeu ao todo R$ 348 mil pela participação no torneio em que foi eliminado nas quartas de final. Na última quinta-feira, ele perdeu para o polonês Hubert Hurkacz (37º) por 2 sets a 1, parciais 6/2, 3/6 e 4/6.

Importante salientar que segundo informou o noticiário canadense outros tenistas ainda devem ser multados pelo mesmo motivo de Tsitsipas. Segundo apuração, no mesmo dia "um grupo de jogadores foi preso enquanto furava a bolha para ir ao Whole Foods".

