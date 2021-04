TV Cultura fecha contrato para exibição da Fórmula Indy 2021

(Foto: James Black)





Por Redação Blog do Esporte





A TV Cultura anunciou nesta segunda-feira (12) que fechou o contrato para a exibição da temporada 2021 da Fórmula Indy. A exibição começa no dia 18 de abril com narração de Geferson Kern e comentários de Rodrigo Mattar.

O campeonato começa no próximo domingo com o GP de Alabama, a partir das 16h30 (horário de Brasília). O Brasil terá três pilotos no grid: Hélio Castroneves, Tony Kanaan e Pietro Fittipaldi.

Segundo Vladir Lemos, direto de Esporte da TV Cultura, a Indy tem um trabalho muito interessante de aproximação com os seguidores. "A presença da Fórmula Indy na TV Cultura sedimenta nossa presença no segmento e nos dá a oportunidade de oferecer ao telespectador um evento com longa história na TV brasileira".

A Fórmula Indy é considerada uma das categorias mais rápidas do plano, principalmente pelos seus circuitos ovais. Em 2021 serão disputadas 17 provas, sendo 16 nos Estados Unidos e uma no Canadá.

As 500 Milhas de Indianápolis, um dos circuitos mais tradicionais da categoria, e que pode atingir a velocidade de 380 km/h, será disputado no dia 30 de maio.