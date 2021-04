Uefa não punirá clubes fundadores da Superliga, e banco americano pede desculpas por apoiar projeto

(Foto: Renata Heilborn)





A Uefa não vai punir nenhum dos 12 clubes fundadores da Superliga europeia. O presidente da entidade, Alexsander Ceferin, disse no início da semana que o duelo entre Real Madrid e Chelsea, pelas semis da Champions, corria um pequeno risco de não acontecer. Mas após reunião do comitê executivo nesta sexta, essa hipótese foi descartada.

A Superliga foi anunciada no último domingo como uma competição que iria substituir a Liga dos Campeões. No entanto, por conta da repercussão negativa e protestos da mídia, jogadores, torcedores e governos, o projeto acabou ruindo dois dias depois do anúncio.

A iniciativa, capitaneada por Florentino Pérez (presidente do Real Madrid), tinha o aval financeiro do banco americano JPMorgan, que iria investir 3,5 bilhões de euros na competição. No entanto, também nesta sexta-feira, a instituição financeira pediu desculpas por ter apoiado a Superliga

- Nós claramente julgamos mal como este negócio seria visto pela comunidade futebolística em geral e como isso poderia impactá-los no futuro.Vamos aprender com isso - disse um representante do banco citado pela agência de notícias Reuters.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Inter de Milão, Juventus, Milan, Tottenham, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Arsenal foram os 12 clubes fundadores da Superliga.





Globo Esporte