V3A adquire participação do Prêmio eSports Brasil

(Foto: Renato Pizzutto)





A agência V3A anuncia a aquisição dos 50% do Prêmio eSports Brasil, a maior premiação da indústria de games e eSports da América Latina. Em 2021, o evento chegará a sua quinta edição, consolidado como uma das principais celebrações do mercado de eSports no mundo. Com a aquisição, a V3A assume a posição da Go4it no negócio, dando continuidade à parceria com a Globo, detentora dos outros 50%.

A movimentação reforça o investimento da V3A no mercado de eSports. Atualmente, a agência tem um segmento dedicado exclusivamente à indústria em parceria com Kevin T´ang, da Câmara de comércio Brasil - China, que já conta com o WESG Latam, edição latinoamericana do World Electronic Sports Games, a maior competição multiplataforma de eSports do mundo, fundada na China pelo grupo Alibaba. A segunda edição do WESG Latam, encerrada no início de março de 2021 e teve mais de 10 horas ao vivo nos canais Sportv, em parceria com a Globo.

As últimas edições do Prêmio eSports Brasil e WESG Latam tiveram patrocínio apresenta da Oi, e despertaram o interesse de marcas de diversos segmentos do mercado, atraídas pelas possibilidades de ações tailor made que os projetos proprietários de eSports são capazes de oferecer.

Victor Vocos Camargo, diretor executivo da V3A fala sobre a decisão de ampliar a participação da agência na indústria de eSports "A aquisição do Prêmio fortalece a V3A no segmento de Games e cria mais um canal de conexão entre a comunidade gamer e dos eSports com o universo crescente de marcas que já perceberam o valor desse mercado e querem se conectar a ele. Além disso, o PEB, como propriedade intelectual 100% Brasileira com maior potencial na indústria Gamer, se encaixa perfeitamente na estratégia da V3A de construções de ativos próprios com foco na geração de valor no longo prazo ", afirma o executivo.

Com a conclusão do negócio, executivos da V3A já integram o time de planejamento da quinta edição do Prêmio eSports Brasil, que será realizado em dezembro de 2021. O evento promete mobilizar mais uma vez a comunidade e celebrar os ídolos e a indústria gamer brasileira, através de dezenas de premiações divididas em categorias técnicas e populares.

Mercado em de eSports ultrapassa cifras bilionárias, mesmo com a crise da Covid-19

Segundo o Relatório Global do Mercado de eSports e Live Streaming 2021, produzido pela Newzoo, consultoria especializada em estudos da indústria gamer e de eSports, o mercado global de eSports vai ultrapassar a marca de US﹩ 1 bilhão pela primeira vez em 2021. Isso representa um crescimento de 14,5% em relação ao ano passado.

Deste montante, o relatório aponta que patrocínios (US﹩ 641 milhões), direitos de mídia (US﹩ 192,6 milhões), taxas de publishers (US﹩ 126,6 milhões), merchandising e ingressos (US﹩ 66,6 milhões) e streaming (US﹩ 25,1 milhões) são as principais fontes de receita de um mercado que cresce mesmo com a crise da Covid-19.

Com US﹩ 360 milhões de receita esperada para 2021, a China está no topo da lista, seguida pela América do Norte, Europa, Índia e Brasil, considerados os principais mercados movimentados por gamers profissionais, ligas e plataformas de streaming.